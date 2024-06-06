Кожевников о Радулове в «Локомотиве»: «Главная трансферная молния лета. Сашка – мастер с большой буквы, главное, чтобы желание не пропало, а то, не дай бог, забьет на все»

Александр Кожевников отреагировал на переход Александра Радулова в «Локомотив».

Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

«Хороший игрок пришел в хорошую команду. По состоянию Радулова видно, что он может принести пользу « ».

Сашка – мастер с большой буквы. «Локомотив» скорее всего, будет брать партнеров под него, ждали этого момента.

По имени – это главная трансферная молния этого лета. Главное, чтобы у него желание не пропало, а то, не дай бог, забьет на все. Он уже игрок состоявшийся.

На него ярославский болельщик пойдет. Там и так любят свою команду, а теперь тем более проблем с посещением не будет. Такое имя им не помешает. У Сашки бойцовский характер», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

В минувшем сезоне на счету 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за « ». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.