Кожевников о Радулове в «Локомотиве»: «Главная трансферная молния лета. Сашка – мастер с большой буквы, главное, чтобы желание не пропало, а то, не дай бог, забьет на все»
Александр Кожевников отреагировал на переход Александра Радулова в «Локомотив».
Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.
«Хороший игрок пришел в хорошую команду. По состоянию Радулова видно, что он может принести пользу «Локомотиву».
Сашка – мастер с большой буквы. «Локомотив» скорее всего, будет брать партнеров под него, ждали этого момента.
По имени – это главная трансферная молния этого лета. Главное, чтобы у него желание не пропало, а то, не дай бог, забьет на все. Он уже игрок состоявшийся.
На него ярославский болельщик пойдет. Там и так любят свою команду, а теперь тем более проблем с посещением не будет. Такое имя им не помешает. У Сашки бойцовский характер», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
В минувшем сезоне на счету Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.