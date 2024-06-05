Роман Ротенберг: «Красная машина» подпишет проект с Российским фондом прямых инвестиций. Впервые в «Сколково» будет кластер, сочетающий школьное обучение и спортивное развитие»

Роман Ротенберг рассказал о еще одной сделке «Красной машины» на ПМЭФ.

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума Федерация хоккея России и индийская компания Champions Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнерства. Первый проект – аэролодки под брендом «Красная машина».

«Завтра на Международном экономическом форуме еще один важный день. Группа компаний «Красная машина» подписывает проект с Российским фондом прямых инвестиций.

Мы станем партнерами в рамках реализации уникального проекта строительства многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город Сколково». Там появится аналог петербургского центра «Хоккейный город».

Впервые в России на территории Инновационного центра «Сколково» будет создан образовательный кластер, сочетающий школьное обучение и профессиональное спортивное развитие: его центрами станут инновационная частная школа «СКОЛКА» и комплекс «Хоккейный город Сколково».

В рамках сотрудничества инновационной школы и спортивного комплекса будут развиваться программы для учеников, которые гармонично интегрируют спорт в образование, позволяют сочетать интенсивную учебу и самореализацию детей в спорте.

Подробнее о проекте вы узнаете уже завтра», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.