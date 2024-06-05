Роман Ротенберг: «В ЮАР можно проводить игры хоть завтра, нет никаких ограничений – там есть возможности, инфраструктура. Хотим делать акцент на развитии детского хоккея»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой контрольные матчи бизнес сборная ЮАР Роман Ротенберг Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг оценил возможность совместного хоккейного турнира с ЮАР.

«Мы совместно обсуждаем [развитие хоккея] с нашими партнерами – это страны БРИКС. Мы открыты к любому сотрудничеству, вот, например, ЮАР, где есть возможности, инфраструктура.

В Южной Африке можно проводить игры хоть завтра, никаких ограничений нет.

Здесь вопрос приоритета, мы хотим делать акцент все-таки на развитии детского хоккея. Имиджевые мероприятия мы обязательно проведем», – заявил первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборных команд России Роман Ротенберг. 


 

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59 комментариев
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Утром Рома развивал хоккей в Индии, днем в ЮАР. Вечером дойдет дело до Бразилии, главной хоккейной державе
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Ротенберг очень много говорит про БРИКС.
Похоже семейка Ротенбергов начала выводить свои капиталы в эти страны.
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Эбанько
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И летать туда удобно-всего 14.000 км.
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+26
В ЮАР, говоришь? Да хоть в РАЮ. Только от России отцепитесь, паразиты.
+23
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+23
Почему семья спокойно наблюдает за прогрессирующей болезнью Ромы? У них же есть деньги и есть хорошие клиники
+19
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Ждем готовность проводить чемпионаты среди пингвинов в Антарктиде
+17
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Средняя температура на Венере - 462 градуса, там можно проводить игры хоть завтра, нет никаких ограничений - сказал Ротенберг и странно захихикал
+9
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+8
Ответ ОттоДракула
И летать туда удобно-всего 14.000 км.
И самолётные ноги не помешают.
+5
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+5
Каким странам он ещё не предлогал сыграть и развивать хокей?
+4
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+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ротенберг очень много говорит про БРИКС. Похоже семейка Ротенбергов начала выводить свои капиталы в эти страны.
крикс пикс брикс
+5
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+4
А потом и в КХЛ можно позвать. Представляете, какое дерби - Куньлунь против Йоханнесбурга?
+4
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+4
Ответ PolarBear
На ФИФА итак матов не хватает , лучше ничего про них не упоминать в лишний раз . Шестерки Госдепа все эти Блаттеры, Шматтеры и прочие Инфантины
а у тебя много общего с Ромой, ты в курсе?
+4
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+4
Ответ Artem Vasiljev
Ждем готовность проводить чемпионаты среди пингвинов в Антарктиде
Бери выше! Думаешь китайцы просто так на обратной стороне Луны грунт брали?))
+3
0
+3
В детстве я читал про это в книжках, в сборниках сказок, а сейчас всё это на яву.
+3
0
+3
Маленькие дети, ни за что на свете
Не ходите, дети, там в хоккей играть
В Африке разбойник, вор и изувер
Страшный и ужасный Рома Ротенберг
+2
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Ответ Ебздрогыч
Утром Рома развивал хоккей в Индии, днем в ЮАР. Вечером дойдет дело до Бразилии, главной хоккейной державе
Ну если Рома возьмётся развивать хоккей в Бразилии, то тогда пророчество Пеле не сбудется ни с той ни с другой стороны.
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В ЮАР проведёте? Родителей юных хоккеистов предупредите заранее.
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Роман Коксобарович сегодня жгёт.
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Межгалактический турнир. Все жители галактики будут стремится приехать на этот турнир, а там глядишь и с других галактик подтянутся любители...
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Ага. Групповой турнир в России - Питер и Москва. Плей-офф в ЮАР - Кейптаун и Претория. Финал -Йобурге.
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Ответ ОттоДракула
И летать туда удобно-всего 14.000 км.
Главный спорт в ЮАР регби и регбийные команды ЮАР сейчас играют в Кельтской лиге с командами из Ирландии, Шотландии и Уэльса. То есть они постоянно мотаются туда и обратно. Это наверное далтше чем от Москвы до Сахалина. Хорошо хоть пояс схожий.
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Ответ Dinamik1
Проводить игры хоть завтра... А там что Дворцов спорта не мерино?
Там в хоккей принято играть на открытых площадках.
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Рома-новатор.Памятник ему поставить в Мумбае прижизненно.Д...... с большой буквы Д
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Ответ Dinamik1
Проводить игры хоть завтра... А там что Дворцов спорта не мерино?
Йозе Мерино
+1
0
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Ответ PolarBear
На ФИФА итак матов не хватает , лучше ничего про них не упоминать в лишний раз . Шестерки Госдепа все эти Блаттеры, Шматтеры и прочие Инфантины
Прально, то ли дело ИИХФ, бывший руководитель которого тов. Фазель наслаждается российским гражданством и немалыми поместьями где-то на юге России.
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Ответ Lavochkin12
Йозе Мерино
Не вот честно иногда такую дичь несёт мама не горюй. А ведь скоро весь хоккей под себя подомнет а может и весь спорт в стране.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В 2010 году в ЮАР проходила финальная часть ЧМ по футболу. В составе сборной ЮАР был единственный белый игрок, защитник Мэттью Бут, игравший также в России ( Ростов и КС). Когда он касался мяча, весь многотысячный стадион начинал возмущëнно бу-бу-букать и гудеть. ФИФА сделала вид что ничего не видит и не слышит.
это очень важная информация
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Ответ Ебздрогыч
Утром Рома развивал хоккей в Индии, днем в ЮАР. Вечером дойдет дело до Бразилии, главной хоккейной державе
Жаль Пеле не дожил.
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Ответ Ебздрогыч
Утром Рома развивал хоккей в Индии, днем в ЮАР. Вечером дойдет дело до Бразилии, главной хоккейной державе
Это хитрый план - Бразилия станет чемпионом мира по хоккею и тогда в футболе все будут дрожать!
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