Роман Ротенберг: «В ЮАР можно проводить игры хоть завтра, нет никаких ограничений – там есть возможности, инфраструктура. Хотим делать акцент на развитии детского хоккея»
Роман Ротенберг оценил возможность совместного хоккейного турнира с ЮАР.
«Мы совместно обсуждаем [развитие хоккея] с нашими партнерами – это страны БРИКС. Мы открыты к любому сотрудничеству, вот, например, ЮАР, где есть возможности, инфраструктура.
В Южной Африке можно проводить игры хоть завтра, никаких ограничений нет.
Здесь вопрос приоритета, мы хотим делать акцент все-таки на развитии детского хоккея. Имиджевые мероприятия мы обязательно проведем», – заявил первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборных команд России Роман Ротенберг.
Похоже семейка Ротенбергов начала выводить свои капиталы в эти страны.
Не ходите, дети, там в хоккей играть
В Африке разбойник, вор и изувер
Страшный и ужасный Рома Ротенберг