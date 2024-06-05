Роман Ротенберг: «В ЮАР можно проводить игры хоть завтра, нет никаких ограничений – там есть возможности, инфраструктура. Хотим делать акцент на развитии детского хоккея»

Роман Ротенберг оценил возможность совместного хоккейного турнира с ЮАР.

«Мы совместно обсуждаем [развитие хоккея] с нашими партнерами – это страны БРИКС. Мы открыты к любому сотрудничеству, вот, например, ЮАР, где есть возможности, инфраструктура.

В Южной Африке можно проводить игры хоть завтра, никаких ограничений нет.

Здесь вопрос приоритета, мы хотим делать акцент все-таки на развитии детского хоккея. Имиджевые мероприятия мы обязательно проведем», – заявил первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборных команд России Роман Ротенберг.



