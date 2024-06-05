Ротенберг об играх с Индией: «Полетим в Гималаи, в горах есть все для матча. Уже открыта детская школа, строим катки. Мы не просим государственные компании, сами открываем проекты»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой бизнес КХЛ Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о том, когда Россия сыграет с Индией.

«Мы планируем какие-то интересные события, но для этого нужны финансы и возможности инвестировать. Мы здесь не ходим, не просим государственные компании, а сами открываем проекты.

Как только мы будем иметь возможность, проведем официальный матч в Индии, возьмем срок год – это оптимистичный подход. Но в течение двух лет точно проведем.

Может быть, привезем коллег в Россию, чтобы они ознакомились с нашим подходом, либо полетим в Гималаи и там проведем игру.

В горах есть все для того, чтобы провести матч. До этого мы открываем детские школы, строим катки. Уже открыта детская школа. Мы начинаем с самого важного – это дети», – заявил первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборных команд России Роман Ротенберг.

Ротенберг о развитии хоккея во время санкций: «За счет сотрудничества с Индией решение найдено. Там играют в хоккей на траве, это многомиллиардная индустрия. В крикете – 10 млрд, ищем конкуренцию с ним»

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16 комментариев
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Столько бредовых идей в голове собралось у человека это просто ужас какой-то.
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Да что ты такое, черт побери, несешь?!
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Хоть бы всё получилось. Я уже в предвкушении матчей Индия - Россия, Россия - ЮАР. А серия ЮАР - Индия просто изюминка.
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Там резервов для потока сознания до черта. Полетим в Гималаи - сыграем в горах, погрузимся к Марианской впадине - сыграем на дне, прыгнем с парашютами - сыграем в воздухе. Крикет конкурентен? А мы лошадей - на коньки и ледяное поло явим! Главное при этом не забывать говорить о детях, системе, и «дайте только вернуться мы всем покажем».
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Уже не первый раз спрашиваю, а чё он курит то?😁
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Ответ Cucofrukt
Да что ты такое, черт побери, несешь?!
Он говорит, что будут играть в Гималаях! Там холодно, лёд 🧊 замерзает быстро для катка, народ опять же к холоду привычен! Ну и в конце концов похоже, что финал будет проведен на Эвересте, участники получат незабываемые ощущения и прекрасный вид! Ну красиво же, а как как заучит « Чемпионат мира по хоккею в Гималаях”, под патронажем абсолютно лучшего тренера в истории Романа Борисовича Ротенберга!! Нас всех ждёт эпическое событие, главное вовремя прильнуть к голубым экранам, что не пропустить такое грандиозное событие, Друзья!!!☝️
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«Сами»…
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В Гималаях всякое случится может... Ты езжай езжай...😁
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На чьи деньги, Рома? Постройте катки в городах России на деньги россиян
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Отпустите меня в Гималаи
Там раздеться смогу до гола я
Отпустите меня насовсем...

Прям про Ромку.
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Я одно понять не могу - его кто-нибудь спросит, с кем он там собирается играть?
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ЮАР недавно на ЧМ играли, Кыргызстан 10:1 влетели 😁
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Какие Гималаи с катками? Ты бы женился что ли, либо передёрнул
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Да успокоиться не может не как 🤡.......
Ты лучше Радула забери себе в топ команду 😆....Доброе дело зделаеш для всех любителей хоккея....😉.
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какой талант пропал,ему бы в писатели…)))ахахаха
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Ответ Beast
Хоть бы всё получилось. Я уже в предвкушении матчей Индия - Россия, Россия - ЮАР. А серия ЮАР - Индия просто изюминка.
И финал альтернативного ЧМ Россия-Эритрея😁
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