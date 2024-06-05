Ротенберг об играх с Индией: «Полетим в Гималаи, в горах есть все для матча. Уже открыта детская школа, строим катки. Мы не просим государственные компании, сами открываем проекты»

Роман Ротенберг рассказал о том, когда Россия сыграет с Индией.

«Мы планируем какие-то интересные события, но для этого нужны финансы и возможности инвестировать. Мы здесь не ходим, не просим государственные компании, а сами открываем проекты.

Как только мы будем иметь возможность, проведем официальный матч в Индии, возьмем срок год – это оптимистичный подход. Но в течение двух лет точно проведем.

Может быть, привезем коллег в Россию, чтобы они ознакомились с нашим подходом, либо полетим в Гималаи и там проведем игру.

В горах есть все для того, чтобы провести матч. До этого мы открываем детские школы, строим катки. Уже открыта детская школа. Мы начинаем с самого важного – это дети», – заявил первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборных команд России Роман Ротенберг.

Ротенберг о развитии хоккея во время санкций: «За счет сотрудничества с Индией решение найдено. Там играют в хоккей на траве, это многомиллиардная индустрия. В крикете – 10 млрд, ищем конкуренцию с ним»