«Кагарлицкий жив как хоккеист. Он способен выдать сезон в сторону 50 очков». Филатов о переходе форварда в «Торпедо»

Теги Ак Барс Торпедо Дмитрий Кагарлицкий Никита Филатов КХЛ Хоккей

Никита Филатов позитивно оценил переход Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».

34-летний форвард, игравший за «Ак Барс», подписал годичный контракт с новым клубом. В Фонбет чемпионате КХЛ-2023/24 на счету Дмитрия 25 (15+10) очков в 64 матчах.

«Если честно, я думаю, что это хорошая сделка для обеих сторон. Кагарлицкий максимально подходит в эту картинку.

Я думаю, что он способен выдать сезон в сторону 50 очков. Стиль игры, партнеры – видно, что по всем параметрам Дима будет играть много и в комфортный для него атакующий хоккей.

Кагарлицкий жив как хоккеист. Даже в максимально закрытой системе «Ак Барса» он периодически был очень хорош. Так что я думаю, что данный переход является победой как для «Торпедо», так и для самого Кагарлицкого», – сказал экс-игрок клубов НХЛ и КХЛ Филатов.

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3 комментария
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Думаю примерно всё так и будет.Позитивный человек без самокопаний как у Лёшки Кручинина с его вечно кислым хлебалом.
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