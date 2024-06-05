«Кагарлицкий жив как хоккеист. Он способен выдать сезон в сторону 50 очков». Филатов о переходе форварда в «Торпедо»

Никита Филатов позитивно оценил переход Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».

34-летний форвард, игравший за « », подписал годичный контракт с новым клубом. В Фонбет чемпионате КХЛ-2023/24 на счету 25 (15+10) очков в 64 матчах.

«Если честно, я думаю, что это хорошая сделка для обеих сторон. Кагарлицкий максимально подходит в эту картинку.

Я думаю, что он способен выдать сезон в сторону 50 очков. Стиль игры, партнеры – видно, что по всем параметрам Дима будет играть много и в комфортный для него атакующий хоккей.

Кагарлицкий жив как хоккеист. Даже в максимально закрытой системе «Ак Барса» он периодически был очень хорош. Так что я думаю, что данный переход является победой как для « », так и для самого Кагарлицкого», – сказал экс-игрок клубов НХЛ и КХЛ Филатов.