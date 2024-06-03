Кагарлицкий о рынке свободных агентов: «Столько хороших ребят без контрактов. Возможно, все ждут, что Макдэвид с Драйзайтлем решат в КХЛ приехать. Не знаю, в чем логика»

Теги Ак Барс Торпедо Эдмонтон Дмитрий Кагарлицкий Вячеслав Войнов Александр Радулов НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий высказался о ситуации на рынке свободных агентов КХЛ.

– С чем связана тенденция в это межсезонье, что многие звездные ветераны остались без работы?

– Думал об этом. Может, есть правда в том, что это связано с возвращением лиги к лимиту в пять легионеров. Шипачев с Войновым, кстати, еще не вышли на рынок. У них есть контракты. Называть их свободными агентами пока не повернется язык.

Возможно, все ждут, что Макдэвид с Драйзайтлем все-таки не выиграют Кубок Стэнли. И тогда они решат, что им обязательно надо в КХЛ приехать. И тогда их кто-нибудь подпишет. Я не знаю, в чем логика.

Столько хороших ребят находятся на рынке без контрактов. Тот же Саня Радулов – все прекрасно знают, какой он классный хоккеист.

«Ак Барс» хочет с Вадиком проститься? Но Шипачев сейчас в шаге от вечного рекорда Мозякина. Один из лучших центрфорвардов России, который планирует еще играть. Кому-то повезет получить такого хоккеиста в состав.

А в историю с иностранцами я не сильно верю. У нас уже был лимит в пять легионеров. Но качественных игроков среди них было не так много.

А брать только за заграничный паспорт… Я не генменеджер, конечно, но логику в этом не сильно вижу. Когда есть свои, уже годами проверенные ребята, и ты знаешь, что они не подведут, – сказал нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Потому что 37-летние Радулов и Шипачев со свистом провалились в 1 раунде, а аппетиты не уменьшаются у людей.
+1
0
+1
В том то и дело что все прекрасно знают кто эти прекрасные ребята. И если бы эти прекрасные ребята просили хотя бы по 25, то их любой подписал. Но им же 80 нужно.
+1
0
+1
Каждый кулик своё болото хвалит... А заодно и самого себя!
+1
0
+1
Идите на завод там или водителем троллейбуса например!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий