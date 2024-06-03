Кагарлицкий о рынке свободных агентов: «Столько хороших ребят без контрактов. Возможно, все ждут, что Макдэвид с Драйзайтлем решат в КХЛ приехать. Не знаю, в чем логика»

Дмитрий Кагарлицкий высказался о ситуации на рынке свободных агентов КХЛ.

– С чем связана тенденция в это межсезонье, что многие звездные ветераны остались без работы?

– Думал об этом. Может, есть правда в том, что это связано с возвращением лиги к лимиту в пять легионеров. Шипачев с , кстати, еще не вышли на рынок. У них есть контракты. Называть их свободными агентами пока не повернется язык.

Возможно, все ждут, что с все-таки не выиграют Кубок Стэнли. И тогда они решат, что им обязательно надо в приехать. И тогда их кто-нибудь подпишет. Я не знаю, в чем логика.

Столько хороших ребят находятся на рынке без контрактов. Тот же Саня Радулов – все прекрасно знают, какой он классный хоккеист.

«Ак Барс» хочет с Вадиком проститься? Но Шипачев сейчас в шаге от вечного рекорда Мозякина. Один из лучших центрфорвардов России, который планирует еще играть. Кому-то повезет получить такого хоккеиста в состав.

А в историю с иностранцами я не сильно верю. У нас уже был лимит в пять легионеров. Но качественных игроков среди них было не так много.

А брать только за заграничный паспорт… Я не генменеджер, конечно, но логику в этом не сильно вижу. Когда есть свои, уже годами проверенные ребята, и ты знаешь, что они не подведут, – сказал нападающий « » Дмитрий Кагарлицкий.