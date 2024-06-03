Кагарлицкий подписал с «Торпедо» контракт на год

Дмитрий Кагарлицкий перешел в «Торпедо».

Соглашение 34-летнего форварда с нижегородским клубом рассчитано на год.

В регулярном чемпионате-2023/24 на счету Кагарлицкого 25 (15+10) очков в 64 матчах за «Ак Барс».

В плей-офф форвард принял участие в 3 играх и не отметился результативными действиями.

«Выступая за различные клубы лиги, он шесть раз принимал участие в Матчах звезд. Также в активе Дмитрия «Золотой шлем» по итогам сезона-2017/18, когда он был включен в тройку лучших нападающих чемпионата.

Желаем множества ярких и результативных матчей в составе «Торпедо», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.