Кагарлицкий подписал с «Торпедо» контракт на год

Теги Ак Барс Торпедо переходы Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий перешел в «Торпедо».

Соглашение 34-летнего форварда с нижегородским клубом рассчитано на год.

В регулярном чемпионате-2023/24 на счету Кагарлицкого 25 (15+10) очков в 64 матчах за «Ак Барс».

В плей-офф форвард принял участие в 3 играх и не отметился результативными действиями.

«Выступая за различные клубы лиги, он шесть раз принимал участие в Матчах звезд. Также в активе Дмитрия «Золотой шлем» по итогам сезона-2017/18, когда он был включен в тройку лучших нападающих чемпионата.

Желаем множества ярких и результативных матчей в составе «Торпедо», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

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7 комментариев
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Интересно что из этого получится, думаю он будет полезен Торпедо
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Не помешает есть чему у него молодым поучиться.
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Хорошее подписание! Точно будет полезен команде, да и самому дадут свободу действий на льду! Добро пожаловать в команду!
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Добро пожаловать . Потенциально ,должен стать лидером команды.
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Первый пошёл...!!!
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Салават мог бы и подписать Диму, потеряли одного форварда топ6, можно было попробовать Диму на замену. Куда смотрит опять Баширов балабол.
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