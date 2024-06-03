Кагарлицкий о том, что пошел на снижение зарплаты в «Торпедо»: «Не скажу, что меня обидели, я доволен контрактом. Хочу, чтобы мы боролись за Кубок Гагарина»

Теги Торпедо Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ деньги Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий высказался о своей зарплате в «Торпедо».

34-летний форвард подписал контракт с нижегородским клубом на год.

– Вы пошли в «Торпедо» на резкое снижение зарплаты. Пошли на уступки, чтобы играть в красивый хоккей Ларионова?

– Я не скажу, что меня чем-то обидели. Мы проговорили и окладную, и бонусную части. Я доволен новым контрактом. Спасибо руководству, что пошли мне на какие-то уступки. Ну, а я – им. Всех все устроило.

А то, что касается самого оклада – такие реалии сейчас в КХЛ. Я просто хочу играть в хоккей, набирать очки, забивать голы и приносить максимальную пользу «Торпедо».

Может быть, моя фраза покажется кому-то смешной, потому что сейчас только лето, но хочу, чтобы мы в Нижнем боролись за Кубок Гагарина.

– Ничего смешного. Так и будет.

– Да, шансы у «Торпедо» есть. Тем более я еще этот кубок не выигрывал. Был от него в шаге. Но, к сожалению, не получилось. Значит, будем работать здесь. Команда у нас молодая, перспективная. Она еще растет, развивается, – сказал нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий.

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3 комментария
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