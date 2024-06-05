Сергей Коньков: «Торпедо» – оптимальный вариант для Кагарлицкого. Он может очень гармонично вписаться в схемы Ларионова»
Сергей Коньков высказался о переходе Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».
«Мне кажется, «Торпедо» – оптимальный вариант для продолжения карьеры Кагарлицкого. Это техничный и достаточно быстрый игрок.
Я считаю, что он может очень гармонично вписаться в схемы Игоря Ларионова. Для него это далеко не худший вариант продолжения карьеры», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.