Сергей Коньков: «Торпедо» – оптимальный вариант для Кагарлицкого. Он может очень гармонично вписаться в схемы Ларионова»

Теги Торпедо Дмитрий Кагарлицкий Сергей Коньков Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Сергей Коньков высказался о переходе Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».

«Мне кажется, «Торпедо» – оптимальный вариант для продолжения карьеры Кагарлицкого. Это техничный и достаточно быстрый игрок.

Я считаю, что он может очень гармонично вписаться в схемы Игоря Ларионова. Для него это далеко не худший вариант продолжения карьеры», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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