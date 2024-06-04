Дмитрий Кагарлицкий: «Я вырос на хоккее Ларионова. «Русская Пятерка», «Детройт». Смотрел матчи, затирая кассеты до дыр. Очень жду, что сыграю под его руководством»

Теги Торпедо Детройт Дмитрий Кагарлицкий НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от работы с Игорем Ларионовым.

34-летний форвард подписал контракт с «Торпедо» на год.

– Играть в открытый хоккей у Ларионова – это бонус?

– Ну о чем вы говорите?! Я вырос на хоккее Ларионова. «Русская Пятерка», «Детройт»… Для меня это была икона. Я смотрел их матчи, затирая кассеты до дыр.

Очень жду, что сыграю под руководством Ларионова. Я прям в предвкушении. Надеюсь, что мы оправдаем ожидания друг друга. И что во мне увидят такого хоккеиста, как ждут.

– Вы идете по улице – бац, звонок с неизвестного номера: «Я Игорь Ларионов». – «Вот это сюрприз!»

– Я дома был. Ну, я сразу понял, что Ларионов звонит. У меня американский номер высветился. Но был вау-эффект, конечно. Такой легендарный человек! Обрадовался, когда его услышал.

В воскресенье мы еще раз разговаривали. Игорь Николаевич объяснил мне нюансы. Пообщались по хоккейным моментам. Я уже со всеми в «Торпедо» созвонился. Мне все дали рекомендации, кому позвонить по жилью и так далее. Спасибо всем огромное.

Я получил очень ценные советы, ко мне отнеслись очень тепло, – сказал нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий.

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