Дмитрий Кагарлицкий: «Я вырос на хоккее Ларионова. «Русская Пятерка», «Детройт». Смотрел матчи, затирая кассеты до дыр. Очень жду, что сыграю под его руководством»

Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от работы с Игорем Ларионовым.

34-летний форвард подписал контракт с «Торпедо» на год.

– Играть в открытый хоккей у Ларионова – это бонус?

– Ну о чем вы говорите?! Я вырос на хоккее Ларионова. «Русская Пятерка», «Детройт»… Для меня это была икона. Я смотрел их матчи, затирая кассеты до дыр.

Очень жду, что сыграю под руководством Ларионова. Я прям в предвкушении. Надеюсь, что мы оправдаем ожидания друг друга. И что во мне увидят такого хоккеиста, как ждут.

– Вы идете по улице – бац, звонок с неизвестного номера: «Я Игорь Ларионов». – «Вот это сюрприз!»

– Я дома был. Ну, я сразу понял, что Ларионов звонит. У меня американский номер высветился. Но был вау-эффект, конечно. Такой легендарный человек! Обрадовался, когда его услышал.

В воскресенье мы еще раз разговаривали. Игорь Николаевич объяснил мне нюансы. Пообщались по хоккейным моментам. Я уже со всеми в «Торпедо» созвонился. Мне все дали рекомендации, кому позвонить по жилью и так далее. Спасибо всем огромное.

Я получил очень ценные советы, ко мне отнеслись очень тепло, – сказал нападающий « » .