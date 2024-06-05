Капитан «Рейнджерс» Труба получил перелом голеностопа в марте. Защитник набрал 1+6 в 16 матчах плей-офф

Капитан «Рейнджерс» Джейк Труба получил тяжелую травму по ходу сезона-2023/24.

В марте игрок получил травму, из-за которой пропустил концовку регулярки .

Как сообщает Молли Уокер из New York Post, 30-летний игрок рассказал, что «кусок» его лодыжки откололся и это вывело его из строя на последние 13 игр регулярного сезона.

уточнил, что не использовал травму в качестве оправдания, но кататься было некомфортно, и повреждение серьезно «ограничивало» его на льду.

Обладатель приза Марка Мессье в сезоне-2023/24 выдержал все 16 игр « » в плей-офф и набрал 7 (1+6) очков.