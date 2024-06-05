Капитан «Рейнджерс» Труба получил перелом голеностопа в марте. Защитник набрал 1+6 в 16 матчах плей-офф

Теги травмы Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Джейк Труба Хоккей

Капитан «Рейнджерс» Джейк Труба получил тяжелую травму по ходу сезона-2023/24.

В марте игрок получил травму, из-за которой пропустил концовку регулярки НХЛ

Как сообщает Молли Уокер из New York Post, 30-летний игрок рассказал, что «кусок» его лодыжки откололся и это вывело его из строя на последние 13 игр регулярного сезона.

Труба уточнил, что не использовал травму в качестве оправдания, но кататься было некомфортно, и повреждение серьезно «ограничивало» его на льду.

Обладатель приза Марка Мессье в сезоне-2023/24 выдержал все 16 игр «Рейнджерс» в плей-офф и набрал 7 (1+6) очков. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну так а зачем играл тогда, если повреждение серьезно ограничивало? Какой-нибудь Зак Джонс здоровый больше пользы бы принес, чем Труба в этом плове. Запомнился только летающими локтями.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий