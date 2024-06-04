Фокс играл с травмой колена в плей-офф, она усугубилась по ходу Кубка Стэнли. У защитника «Рейнджерс» 0+8 в 16 матчах

Теги травмы Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Адам Фокс Хоккей

Адам Фокс играл с повреждением в плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» уступили «Флориде» (2-4 в серии) в финале Восточной конференции.

Защитник нью-йорской команды Адам Фокс набрал 8 (0+8) очков при полезности «плюс 5» в 16 матчах плей-офф.

Хоккеист признался, что играл с повреждением колена в плей-офф, хотя отметил, что ему не хочется оправдываться.

Травма игрока усугубилась в ходе серии первого раунда против «Вашингтона» после столкновения с Ником Дженсеном.

В регулярном чемпионате Фокс набрал 73 (17+56) очка в 72 матчах.

1 комментарий
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Это документы рассекретили медицинские которые были запоролены . Или это та важная информация которая кому то важна и которую нужно огласить т. К это повлияет на новый контракт или на расторжение контракта ? Или на его репутацию или как …
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