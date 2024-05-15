Капитан «Рейнджерс» Труба стал обладателем приза Мессье за лидерские качества

Теги Рейнджерс НХЛ Марк Мессье Джейк Труба Хоккей

Капитан «Рейнджерс» Джейк Труба стал обладателем приза Марка Мессье.

Награда вручается игроку, демонстрирующему выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своем сообществе.

30-летний защитник стал первым игроком клуба из Нью-Йорка, получившим приз. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье сам определяет победителя.

В минувшем регулярном чемпионате, который «Рейнджерс» выиграли, Труба провел 69 матчей и набрал 22 (3+19) очка при среднем времени на льду 21:13.

В его активе 183 блока (1-е место в команде) и 191 силовой прием (2-е). 

Он участвует в программах развитию детского хоккея в Нью-Йорке и поддерживает ряд благотворительных инициатив, связанных с борьбой с раком и поддержкой молодых людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

6 комментариев
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Вот лидер, вот это настоящий лидер. Бьет он обычно с локтя, как положено лидерам, но к счастью часто промахивается
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Наверное по делу),
но для меня все равно лидер и капитан Крайдер)))
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Насчёт вне льда не знаю, а вот на льду очень заметен своим стремлением сыграть локоточком))
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Обесценили приз...
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Они бы ещё вашингтонскому костолому дали приз
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Ответ curdboy
Насчёт вне льда не знаю, а вот на льду очень заметен своим стремлением сыграть локоточком))
А головой?! . В предпоследней встече почти забодал Нечаса
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