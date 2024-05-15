Капитан «Рейнджерс» Труба стал обладателем приза Мессье за лидерские качества

Капитан «Рейнджерс» Джейк Труба стал обладателем приза Марка Мессье.

Награда вручается игроку, демонстрирующему выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своем сообществе.

30-летний защитник стал первым игроком клуба из Нью-Йорка, получившим приз. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье сам определяет победителя.

В минувшем регулярном чемпионате, который « » выиграли, провел 69 матчей и набрал 22 (3+19) очка при среднем времени на льду 21:13.

В его активе 183 блока (1-е место в команде) и 191 силовой прием (2-е).

Он участвует в программах развитию детского хоккея в Нью-Йорке и поддерживает ряд благотворительных инициатив, связанных с борьбой с раком и поддержкой молодых людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.