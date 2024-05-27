Капитан «Рейнджерс» Труба оштрафован на 5 тысяч долларов за удар локтем Родригесу в голову

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли видео НХЛ Джейк Труба Эван Родригес Хоккей

Джейк Труба оштрафован на пять тысяч долларов за удар Эвану Родригесу в голову.

«Рейнджерс» победили «Флориду» (5:4 ОТ, 2-1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Во втором периоде матча защитник «Рейнджерс» Джейк Труба ударом локтем в голову пытался остановить форварда «Пантерс» Эвана Родригеса.

Изначально хоккеист получил большой штраф, но после видеопросмотра арбитры удалили игрока на две минуты.

В результате Труба избежал дисквалификации после того, как эпизод изучил департамент безопасности игроков НХЛ, но был оштрафован на пять тысяч долларов – максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.

14 комментариев
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Хоть и болею за Рейнджерс, но поступок мерзкий.
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"Изначально хоккеист получил большой штраф, но после видеопросмотра арбитры удалили игрока на четыре минуты". Неправда. За Родригеса он получил только 2 минуты. Вторая (вернее, первая) двушка - за Беннетта, которого он завалил чуть раньше.

Намеренный акцентированный удар локтем в голову - минимум 3 матча отсидки для игрока обычной команды, даже в плей-офф.
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У Трубы карт-бланш на грязь. Его за Сида не наказали, а тут всего-то какой то Родригес. Понятно было что ничего серьезного не будет
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кто-нибудь может объяснить почему это не 5 минут за удар в голову? он же локоть выставил, тянулся им как на "Сотворении Адама" и прямо в голову попал
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Болельщик Рейнджерс, но здесь согласен со штрафом, пора Трубе заканчивать с этим беспределом на площадке, он капитан команды и не стоит доходить до такой грязи, нужно быть примером жёсткости и полной отдачи на поле для своих игроков, а не переходить за грань…🙌
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Родригес конечно не Кросби, но надо что-то с Трубой делать. Башку ему может раз проломить.
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Тут согласен 👍👍👍 Но ещё бы дисквалифицировал на 1 игру
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Ну, я понимаю маркетинг, большой рынок и все такое. Но псина заслужил дисквал.
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никогда не понимал, что такое штраф 5 тысяч долларов для игрока нхл. только то, что другие будут знать, что если есть лишние 5к можно с локтя прописать игроку соперника в полуфинале ПО, а можно и вообще скинуться, будет не дороже праздничного ужина в честь победы
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https://www.youtube.com/watch?v=Vk-WjnpRcWc
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Ответ lyublyu Costornaya
еле попал, 2+2 дали, не вижу излишнего криминала
За намереный улар локтем положена дисква.
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Ответ iron_m
"Изначально хоккеист получил большой штраф, но после видеопросмотра арбитры удалили игрока на четыре минуты". Неправда. За Родригеса он получил только 2 минуты. Вторая (вернее, первая) двушка - за Беннетта, которого он завалил чуть раньше. Намеренный акцентированный удар локтем в голову - минимум 3 матча отсидки для игрока обычной команды, даже в плей-офф.
Да, согласен, понятно что они не хотят портить серию, но хотя бы 1 матч выписать должны были. А так создали очень нехороший прецедент.
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Ответ antineutrino
кто-нибудь может объяснить почему это не 5 минут за удар в голову? он же локоть выставил, тянулся им как на "Сотворении Адама" и прямо в голову попал
Нуорк интересен боссам лиги, большая аудитория, много денег.
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