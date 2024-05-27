Капитан «Рейнджерс» Труба оштрафован на 5 тысяч долларов за удар локтем Родригесу в голову
Джейк Труба оштрафован на пять тысяч долларов за удар Эвану Родригесу в голову.
«Рейнджерс» победили «Флориду» (5:4 ОТ, 2-1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Во втором периоде матча защитник «Рейнджерс» Джейк Труба ударом локтем в голову пытался остановить форварда «Пантерс» Эвана Родригеса.
Изначально хоккеист получил большой штраф, но после видеопросмотра арбитры удалили игрока на две минуты.
В результате Труба избежал дисквалификации после того, как эпизод изучил департамент безопасности игроков НХЛ, но был оштрафован на пять тысяч долларов – максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.
Намеренный акцентированный удар локтем в голову - минимум 3 матча отсидки для игрока обычной команды, даже в плей-офф.