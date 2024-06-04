Андрей Разин: «У меня есть желание остаться в «Магнитке». Следующий сезон будет трудным и тяжелым, но тем интереснее работа тренера»

Андрей Разин хочет продолжить работу в «Металлурге».

Клуб из Магнитогорска выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2023/24, обыграв «Локомотив» (4-0 в серии) в финальной серии.

– Впереди у вас еще год контракта с «Магниткой». Но вам хотелось бы уже сейчас продлить его на несколько лет, получив стабильность?

– Я согласен, что когда есть доверие руководства, то это окрыляет. И это доверие может быть разным. Можно на год подписать контракт, чувствуя такую уверенность, – а можно и на пять лет продлить договор, но доверия не будет. Все зависит от руководства.

Посмотрим… Если они что-то предложат. Над этим работают агенты. У меня есть желание остаться в «Магнитке». Сезон у нас получился хороший. Следующий сезон будет трудным и тяжелым – я это понимаю. Но тем интереснее работа тренера.

– Вам будет тяжелее работать в сезоне, когда вернулся лимит в пять легионеров? Вы же делаете ставку на молодых россиян.

– Почему? Наверное, у нас все-таки баланс. Есть и хорошая местная молодежь, как вы правильно сказали. Весь сезон нас критиковали за то, что «Металлург» набрал много череповецких ребят. Но они тоже в самом соку, в золотом возрасте.

Легионеры у нас тоже хорошие. Они играли большую роль в команде. Их было два – шведский защитник и американский форвард . Теперь мы взяли третьего – это канадский нападающий . Я думаю, что мы берем легионеров на ключевые позиции – и это неплохое усиление. При этом повторю, что мы сохраняем баланс, – сказал главный тренер « ».