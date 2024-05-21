«Металлург» продлил Пресса на два года, Джонсона – на один. Робин – лучший защитник-бомбардир команды, Люк выиграл 63% вбрасываний в регулярке, 59% – в плей-офф
Робин Пресс и Люк Джонсон продлили контракты с «Металлургом».
Уральский клуб сообщил о подписании нового соглашения с американским форвардом на один год.
Договор со шведским защитником продлен на два года.
Оба хоккеиста выиграли с клубом Кубок Гагарина в прошлом сезоне.
Люк Джонсон набрал 22 (12+10) очка в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф – 7 (4+3) балла в 23 играх. Форвард выиграл 63,4% вбрасываний в регулярном чемпионате, 59,3% - в плей-офф.
Робин Пресс стал лучшим бомбардиром-защитником «Металлургом» в прошедшем сезоне. В регулярном чемпионате он отметился 39 (7+32) баллами в 64 играх, в плей-офф – 17 (3+14) очками в 23 матчах.