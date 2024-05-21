Пресс получит 70 млн рублей в год по контракту с «Металлургом», Джонсон – 60 млн (Metaratings)

Теги Металлург Мг КХЛ Люк Джонсон Робин Пресс Хоккей

Появилась информация о зарплата Робина Пресса и Люка Джонсона в «Металлурге».

Уральский клуб ранее сообщил о подписании новых соглашений с хоккеистами. Швед продлил договор на два года, американец – на один.

Робин Пресс получит около 70 миллионов рублей в следующем сезоне, Люк Джонсон – около 60 миллионов рублей, об этом сообщил Metaratings.

Джонсон набрал 22 (12+10) очка в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф – 7 (4+3) балла в 23 играх. Форвард выиграл 63,4% вбрасываний в регулярном чемпионате, 59,3% - в плей-офф.

Пресс стал лучшим бомбардиром-защитником «Металлургом» в прошедшем сезоне. В регулярном чемпионате он отметился 39 (7+32) баллами в 64 играх, в плей-офф – 17 (3+14) очками в 23 матчах.

2 комментария
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Хороший пресс дорого стоит!
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