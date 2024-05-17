Пресс о Разине: «Раскрывает игроков всеми возможными способами. Он может быть жестким и требовательным»

Робин Пресс рассказал о работе с Андреем Разиным.

«Металлург» под руководством 50-летнего специалиста стал обладателем Кубка Гагарина. Перед началом этого сезона тренер пришел в клуб из «Северстали».

– В чем секрет Разина? Вы, наверное, уже в «Северстали» понимали, что это топовый тренер, а теперь это поняли вообще все.

– Не знаю, есть ли у него какой-то секрет. Он может быть жестким и требовательным, в этом все дело. Он раскрывает игроков всеми возможными способами и делает так, чтобы все делали одно общее дело, на 100% отдавались команде.

– Он как-то изменился после перехода в «Металлург» или остался ровно таким же тренером и человеком?

– Я бы сказал, что он остался точно таким же человеком и тренером, использовал те же стратегии на льду и за его пределами. Все было очень похоже на то, что было в «Северстали», – сказал Робин Пресс.