Пресс о Разине: «Раскрывает игроков всеми возможными способами. Он может быть жестким и требовательным»

Теги Металлург Мг Северсталь КХЛ Андрей Разин Чемпионат.com Робин Пресс Хоккей

Робин Пресс рассказал о работе с Андреем Разиным.

«Металлург» под руководством 50-летнего специалиста стал обладателем Кубка Гагарина. Перед началом этого сезона тренер пришел в клуб из «Северстали».

– В чем секрет Разина? Вы, наверное, уже в «Северстали» понимали, что это топовый тренер, а теперь это поняли вообще все.

– Не знаю, есть ли у него какой-то секрет. Он может быть жестким и требовательным, в этом все дело. Он раскрывает игроков всеми возможными способами и делает так, чтобы все делали одно общее дело, на 100% отдавались команде.

– Он как-то изменился после перехода в «Металлург» или остался ровно таким же тренером и человеком?

– Я бы сказал, что он остался точно таким же человеком и тренером, использовал те же стратегии на льду и за его пределами. Все было очень похоже на то, что было в «Северстали», – сказал Робин Пресс.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В этом и проявляется талвнт тренера.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий