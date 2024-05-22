Щитов о новом контракте Пресса с «Металлургом»: «Из состава чемпионов просто так не уходят. У Робина большой карт-бланш»
Никита Щитов высказался о том, что Робин Пресс остался в «Металлурге».
29-летний швед подписал новый контракт на 2 сезона. Он выиграл Кубок Гагарина с магнитогорцами в минувшем сезоне.
«Мы все знаем, как Пресс уверенно и результативно играет. Робин перешел в команду вместе с Андреем Разиным из «Северстали», у него большой карт-бланш.
Игрок чувствует доверие и показывает хорошую игру на площадке. У шведа хороший бросок без замаха. Здорово, что Пресс остается в команде. Все-таки из состава чемпионов просто так не уходят», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.