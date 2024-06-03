Гендиректор «Авангарда» – критикам договора с Ткачевым: «К несчастью авторов пасквилей, сделка одобрена на всех уровнях. Кросби – 36, и ему новый контракт готовят, а Володе – 28»
Гендиректор «Авангарда» ответил на критику контракта с Владимиром Ткачевым.
Ранее 28-летний форвард подписал новый договор с омским клубом до конца сезона-2028/29. По данным инсайдеров, зарплата игрока составляет 120 миллионов рублей за сезон без учета бонусной части.
После объявления о соглашении в анонимном телеграм-канале появился большой критический пост в адрес генерального директора «Авангарда» Германа Чистякова, в котором упоминается контракт Ткачева.
«Безумием было бы потерять такого игрока, такого парня, такого омича.
Людей, делающих разницу, уникальных игроков в любом виде спорта холят и пылинки сдувают. Сидни Кросби уже 36, а ему новый контракт готовят. А Володе – 28.
Честно скажу, я счастлив, что удалось договориться, что Володя с нами и что мы вместе пойдем за нашей целью. А она у нас одна.
Сделка эта согласована, одобрена, и сохранение такого актива на такой срок отмечено положительно на всех уровнях нашей иерархии. К несчастью авторов пасквилей», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
При всем уважении к Владимиру
Развел Шуми Бабиев клуб на контракт и точка
Ткачев скорее всего больше столько очков не наберет как в этом сезоне )) это была разовая акция, ну а в ПО вы его видели, растворился