Гендиректор «Авангарда» – критикам договора с Ткачевым: «К несчастью авторов пасквилей, сделка одобрена на всех уровнях. Кросби – 36, и ему новый контракт готовят, а Володе – 28»

Теги Авангард Питтсбург Сидни Кросби НХЛ КХЛ Герман Чистяков Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Гендиректор «Авангарда» ответил на критику контракта с Владимиром Ткачевым.

Ранее 28-летний форвард подписал новый договор с омским клубом до конца сезона-2028/29. По данным инсайдеров, зарплата игрока составляет 120 миллионов рублей за сезон без учета бонусной части.

После объявления о соглашении в анонимном телеграм-канале появился большой критический пост в адрес генерального директора «Авангарда» Германа Чистякова, в котором упоминается контракт Ткачева.

«Безумием было бы потерять такого игрока, такого парня, такого омича.

Людей, делающих разницу, уникальных игроков в любом виде спорта холят и пылинки сдувают. Сидни Кросби уже 36, а ему новый контракт готовят. А Володе – 28.

Честно скажу, я счастлив, что удалось договориться, что Володя с нами и что мы вместе пойдем за нашей целью. А она у нас одна.

Сделка эта согласована, одобрена, и сохранение такого актива на такой срок отмечено положительно на всех уровнях нашей иерархии. К несчастью авторов пасквилей», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

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8 комментариев
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Сравнивать Кросби и Ткачева, такое занятие
При всем уважении к Владимиру
Развел Шуми Бабиев клуб на контракт и точка
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Сомневаюсь,что кто то в кхл дал больше 100-ки,а за лужу Воффка и не собирался.Так что ,по факту,бабай развел и Чистякова и Забугу с Курьяном.А может и распилили совместно.
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Ответ Вадим Сидоров
Ну после того как один не захотел жить в Омске и свалил в СКА, для Авангарда было принципиально важно сохранить Ткачёва
Ткачёв в Питере уже был и не пригодился,так что "сохранить" - это сильно сказано,да и от кого?
+3
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Что ещё за пасквили? Кто эти подлецы?
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Сейчас бы Кросби сравнивать с Ткачевым ))))

Ткачев скорее всего больше столько очков не наберет как в этом сезоне )) это была разовая акция, ну а в ПО вы его видели, растворился
+3
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судя по интервью в Омске готовят контракт ещё и на Кросби)))
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Ответ Dan Boyle
Сравнивать Кросби и Ткачева, такое занятие При всем уважении к Владимиру Развел Шуми Бабиев клуб на контракт и точка
я могу поименно написать, кому отдаст деньги Шуми. Он же давно сидит по блатными. Поделятся со всеми. Хоккеист получит свою копейку и хорошую зарплату, с которой будет ежемесячно отстегивать. Так устроен и хоккей и футбол.
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