Гендиректор «Авангарда» о Курьянове в тренерском штабе: «Спорт – территория креативных решений. Поиск новых путей развития может помочь найти кратчайшую дорогу к победе»

Герман Чистяков высказался о том, что Антон Курьянов войдет в штаб «Авангарда».

«Еще в прошедшем плей-офф генеральный менеджер активно помогал тренерскому штабу как в подготовке к матчам, так и по ходу игр. Мы все убедились, насколько полезной и эффективной была эта работа, поэтому пошли навстречу просьбе Антона Алексеевича продолжить сотрудничество со штабом Сергея Звягина в новом сезоне.

Да, такой формат выглядит необычно. Но мы убеждены, что далеко не все решения должны вписываться в традиционные схемы, которые кажутся правильными.

Спорт – территория креативных решений, здесь нет и не может быть догм, которым необходимо следовать. Напротив, поиск новых путей развития может помочь найти кратчайшую дорогу к победе.

Генеральный менеджер, безусловно, продолжит заниматься своими прямыми обязанностями. В межсезонье благодаря продуманной селекции создан прочный фундамент команды на два-три года вперед, а значит, есть возможность использовать все сильные стороны Курьянова как одного из самых опытных специалистов в российском хоккее. И странно было бы этой возможностью не воспользоваться», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.