Рыбин болеет за «Эдмонтон» в серии с «Далласом»: «Мне нравится игра Макдэвида, Драйзайтля. Мне их поколение больше интересно»
Максим Рыбин объяснил, почему болеет за «Эдмонтон» в серии с «Далласом».
«Мне нравится, как играет Макдэвид, как играет Драйзайтль. Мне их поколение больше интересно. Поэтому лично для меня серия должна закончиться.
Я абсолютно точно за «Эдмонтон», пусть меня простят все болельщики «Далласа» и не осуждают. Каждый имеет право за кого-то болеть, вот и я имею право», – сказал бывший форвард СКА и сборной России Рыбин.
«Эдмонтон» примет «Даллас» в 6-м матче финальной серии Запада в Кубке Стэнли при счете 3-2.