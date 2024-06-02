Рыбин болеет за «Эдмонтон» в серии с «Далласом»: «Мне нравится игра Макдэвида, Драйзайтля. Мне их поколение больше интересно»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Максим Рыбин НХЛ Советский спорт Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Максим Рыбин объяснил, почему болеет за «Эдмонтон» в серии с «Далласом».

«Мне нравится, как играет Макдэвид, как играет Драйзайтль. Мне их поколение больше интересно. Поэтому лично для меня серия должна закончиться.

Я абсолютно точно за «Эдмонтон», пусть меня простят все болельщики «Далласа» и не осуждают. Каждый имеет право за кого-то болеть, вот и я имею право», – сказал бывший форвард СКА и сборной России Рыбин.

«Эдмонтон» примет «Даллас» в 6-м матче финальной серии Запада в Кубке Стэнли при счете 3-2.

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