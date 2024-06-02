Рыбин болеет за «Эдмонтон» в серии с «Далласом»: «Мне нравится игра Макдэвида, Драйзайтля. Мне их поколение больше интересно»

Максим Рыбин объяснил, почему болеет за «Эдмонтон» в серии с «Далласом».

«Мне нравится, как играет , как играет . Мне их поколение больше интересно. Поэтому лично для меня серия должна закончиться.

Я абсолютно точно за «Эдмонтон», пусть меня простят все болельщики « » и не осуждают. Каждый имеет право за кого-то болеть, вот и я имею право», – сказал бывший форвард СКА и сборной России Рыбин.

« » примет «Даллас» в 6-м матче финальной серии Запада в Кубке Стэнли при счете 3-2.