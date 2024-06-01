Коффи про Макдэвида и Драйзайтля: «В плей-офф не дают много пространства. Многие не набирают очки. Но великие игроки это делают»

Пол Коффи оценил игру Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

«Эдмонтон» ведет 3-2 в серии против « » в финале Западной конференции.

и в среднем набирают 1,58 очка за матч в плей-офф .

Больше только у двух хоккеистов – Марио Лемье (1,61) и Уэйна Гретцки (1,84).

«Мне повезло поиграть вместе с Уэйном и с Марио в их расцвете. Возможность смотреть за игрой Коннора и Леона, а также всей остальной команды каждый день, – это довольно круто.

Макдэвид и Драйзайтль – отличные хоккеисты. В плей-офф не дают много пространства на льду. Поэтому многие хоккеисты [в этих матчах] не набирают очки. Но великие игроки это делают», – сказал тренер « » Пол Коффи.

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