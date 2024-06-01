Коффи про Макдэвида и Драйзайтля: «В плей-офф не дают много пространства. Многие не набирают очки. Но великие игроки это делают»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Пол Коффи Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Пол Коффи оценил игру Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

«Эдмонтон» ведет 3-2 в серии против «Далласа» в финале Западной конференции.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в среднем набирают 1,58 очка за матч в плей-офф НХЛ.

Больше только у двух хоккеистов – Марио Лемье (1,61) и Уэйна Гретцки (1,84).

«Мне повезло поиграть вместе с Уэйном и с Марио в их расцвете. Возможность смотреть за игрой Коннора и Леона, а также всей остальной команды каждый день, – это довольно круто.

Макдэвид и Драйзайтль – отличные хоккеисты. В плей-офф не дают много пространства на льду. Поэтому многие хоккеисты [в этих матчах] не набирают очки. Но великие игроки это делают», – сказал тренер «Эдмонтона» Пол Коффи.

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3 комментария
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