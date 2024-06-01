Макдэвид и Драйзайтль делят 5-е место в истории «Эдмонтона» по очкам в плей-офф (по 104). Они обошли Коффи

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Макдэвид и Драйзайтль делят 5-е место в истории «Эдмонтона» по очкам в плей-офф.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль сделали по результативной передаче в пятом матче финала Западной конференции с «Далласом» (3:1, 3-2). 

Канадец лидирует в гонке бомбардиров текущего плей-офф с 29 (5+24) очками в 17 играх, немец идет на втором месте (27 в 17, 10+17). 

Форварды набрали по 104 очка в 66 играх в плей-офф за карьеру (Макдэвид 33+71, Драйзайтль 41+63) и делят 5-е место в истории «Ойлерс». 

Они обошли Пола Коффи (103 в 94, 36+67). Выше идут Уэйн Гретцки (252 в 120, 81+171), Марк Мессье (215 в 166, 80+135), Яри Курри (202 в 146, 92+110) и Гленн Андерсон (183 в 164, 81+102). 

2 комментария
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Обошли Пола Коффи с Полом Коффи на скамейке.
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