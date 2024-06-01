Макдэвид сделал 25-ю передачу в этом плей-офф. Больше в «Эдмонтоне» за 1 розыгрыш было только у Гретцки (4 раза)

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Уэйн Гретцки НХЛ Пол Коффи Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид сделал 25-ю передачу в этом плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» выступил одним из ассистентов при первой шайбе Райана Нюджент-Хопкинса в пятом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (3:1, 3-2). 

На счету 27-летнего канадца стало 29 (4+25) очков в 17 играх в текущем плей-офф. Он лидирует в гонке бомбардиров. 

Макдэвид стал 4-м игроком в истории «Ойлерс» с 25+ ассистами за один розыгрыш плей-офф. Он повторил достижения Пола Коффи (25 передач в 18 играх, 1984/85) и Леона Драйзайтля (25 в 16, 2021/22). 

Первые 4 результата принадлежат Уэйну Гретцки (31 в 19, 1987/88; 30 в 18, 1984/85; 29 в 21, 1986/87; 26 в 16, 1982/83). 

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8 комментариев
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У кого есть ещё сомнения,что Конор Макдэвид лучший игрок 21 столетия? 💯💯💯💯💯💯💯💯💯
+7
-2
+5
Игрок-уникум)))))
+4
-1
+3
За 17 игр набрал больше очков, чем обладатель Конн Смайта 2018 за 24 игры. Даже за 16 игр набрал больше.
+3
-3
0
Ответ Фтемноте
Вопрос, сколько очков было набрано с ЛА ?)
12, и что?
0
0
0
Ответ Сергей Евсеев
За 17 игр набрал больше очков, чем обладатель Конн Смайта 2018 за 24 игры. Даже за 16 игр набрал больше.
Хотел написать что у Кузнецова же 32 очка тогда было, потом как вспомнил...
0
0
0
Ответ Сергей Евсеев
За 17 игр набрал больше очков, чем обладатель Конн Смайта 2018 за 24 игры. Даже за 16 игр набрал больше.
В что, 97 уже чашку выиграл?
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0
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