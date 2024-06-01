Макдэвид сделал 25-ю передачу в этом плей-офф. Больше в «Эдмонтоне» за 1 розыгрыш было только у Гретцки (4 раза)

Коннор Макдэвид сделал 25-ю передачу в этом плей-офф.

Капитан « » выступил одним из ассистентов при первой шайбе Райана Нюджент-Хопкинса в пятом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с « » (3:1, 3-2).

На счету 27-летнего канадца стало 29 (4+25) очков в 17 играх в текущем плей-офф. Он лидирует в гонке бомбардиров.

стал 4-м игроком в истории «Ойлерс» с 25+ ассистами за один розыгрыш плей-офф. Он повторил достижения (25 передач в 18 играх, 1984/85) и (25 в 16, 2021/22).

Первые 4 результата принадлежат Уэйну Гретцки (31 в 19, 1987/88; 30 в 18, 1984/85; 29 в 21, 1986/87; 26 в 16, 1982/83).