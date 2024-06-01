Коннор Макдэвид: «Много разговоров о глубине состава «Далласа», но глубина «Эдмонтона» показала, на что способна. У нас много разных ребят принесли пользу»
Коннор Макдэвид выделил важность проявления глубины состава «Эдмонтона».
«Ойлерс» обыграли «Даллас» (3:1, 3-2) в пятом матче финала Западной конференции.
«Мы очень гордимся тем, что играем в это время сезона. Нашей команде потребовалось немало усилий, чтобы играть в это время сезона и, как говорится, ваши лучшие игроки должны быть лучшими игроками.
Вы знаете, мы с Леоном Драйзайтлем играли хорошо, но, честно говоря, каждый в нашей команде внес свой вклад.
У нас много разных ребят принесли пользу. Это было отличное проявление нашей глубины состава.
Много разговоров было о глубине у «Далласа», но я думаю, что наша глубина действительно показала, на что мы способны.
Мы одержали важную победу, но это все, что мы сделали. Предстоит еще очень много работы», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
«Даллас» разрушился под большинством «Эдмонтона». Макдэвид – в шаге от финала!