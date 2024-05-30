Овечкин о планах на межсезонье: «Отдых в Турции, потом тренировки. Надо готовиться и постараться выиграть еще один Кубок Стэнли»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин рассказал о том, как проведет межсезонье.

– Какие планы на это лето?

– Мы сейчас едем отдыхать в Турцию и все. После Турции – тренировки.

Надо себя заставлять, готовиться, потому что надо постараться выиграть еще один Кубок Стэнли, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о предсезонке: «Ненавижу, хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться. Перед сезоном – самое тяжелое»

Овечкин о Карбери: «Уважение к тренеру, он ставит тактику, задачи. Если поставить себя выше – ничего хорошего не получится»

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8 комментариев
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Какой кубок Стэнли🤣🤣
+14
0
+14
Может лучше в Дубае, Саша?)
+2
0
+2
Ответ MadJack
Почему?
Он после зимнего отдыха в этом сезоне в Дубае начал играть нормально и снова забивать. А то после бурного летнего отдыха на Родине он полгода не мог прийти в себя)))
+2
0
+2
Ответ Alex.K71
Может лучше в Дубае, Саша?)
Почему?
+1
0
+1
В качестве тренера?
+1
-1
0
Срочно выписать Руни.
0
0
0
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