Овечкин о том, что России подсуживали в финале ЧМ-2014: «Что за бред? Как можно подсуживать? Я не могу понять»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой судьи Вашингтон Александр Овечкин Сборная Финляндии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Александр Овечкин отреагировал на заявления, что России подсуживали на ЧМ-2014.

– Вопрос про чемпионат мира в Минске. И про тот чемпионат мира главный тренер Финляндии сказал, что России подсуживали, в финале причем. Как ты к этому относишься?

– Ну как подсуживали? Я не могу понять. Что за бред? Такого не может быть.

– Ты хорошо помнишь тот чемпионат мира?

– Да, конечно. Мы проигрывали в первом тайме. Как можно подсуживать? – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

В финале ЧМ-2014 Россия обыграла Финляндию со счетом 5:2. Один из голов забил Овечкин.  

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3 комментария
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Не к этой чуши, а к "как можно подсуживать?" Александр, ты был малышом, не видел. Посмотри 3 финала кубка Канады-87, начни с последней игры, например, шестой гол Лемье посмотри.
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Главный тренер финляндии замороженный просто на всю голову.
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В первом ТАЙМЕ? Это точно Александр отвечал или AI?
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