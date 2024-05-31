Овечкин о том, что России подсуживали в финале ЧМ-2014: «Что за бред? Как можно подсуживать? Я не могу понять»
Александр Овечкин отреагировал на заявления, что России подсуживали на ЧМ-2014.
– Вопрос про чемпионат мира в Минске. И про тот чемпионат мира главный тренер Финляндии сказал, что России подсуживали, в финале причем. Как ты к этому относишься?
– Ну как подсуживали? Я не могу понять. Что за бред? Такого не может быть.
– Ты хорошо помнишь тот чемпионат мира?
– Да, конечно. Мы проигрывали в первом тайме. Как можно подсуживать? – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
В финале ЧМ-2014 Россия обыграла Финляндию со счетом 5:2. Один из голов забил Овечкин.
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