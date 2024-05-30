Макдэвид вышел на 3-е место в истории «Эдмонтона» по матчам плей-офф с 2+ передачами

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье Гленн Андерсон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал не менее 2 передач за матч плей-офф в 22-й раз в карьере.

Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (0+3) балла в 4-м матче финальной серии Запада с «Далласом» (5:2, 2-2).

Теперь в активе Коннора Макдэвида 22 игры плей-офф в карьере с 2 или более передачами.

Он превзошел достижения Яри Курри и Гленна Андерсона (по 21 матчу с 2 и более передачами) и вышел на 3-е место в истории «Эдмонтона».

2-е место занимает Марк Мессье (33), 1-е – Уэйн Гретцки (52).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий