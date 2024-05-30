Макдэвид вышел на 3-е место в истории «Эдмонтона» по матчам плей-офф с 2+ передачами

Коннор Макдэвид сделал не менее 2 передач за матч плей-офф в 22-й раз в карьере.

Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (0+3) балла в 4-м матче финальной серии Запада с «Далласом» (5:2, 2-2).

Теперь в активе 22 игры плей-офф в карьере с 2 или более передачами.

Он превзошел достижения и Гленна Андерсона (по 21 матчу с 2 и более передачами) и вышел на 3-е место в истории « ».

2-е место занимает (33), 1-е – (52).