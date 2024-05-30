Бенн о победном голе «Эдмонтона»: «Это был пинок под зад. У них хорошее меньшинство, они оказывают большое давление»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Джейми Бенн Маттиас Янмарк-Нюлен контент Хоккей

Джейми Бенн высказался о победном голе «Эдмонтона» в меньшинстве.

«Ойлерс» обыграли «Даллас» (5:2, 2-2 в серии) в матче финала Запада.

Маттиас Янмарк забросил решающую шайбу в меньшинстве. «Эдмонтон» нейтрализовал численное преимущество соперника в 23-й раз подряд. 

«Да, это был своего рода пинок под зад. У них хорошее меньшинство.

Я думаю, они были довольно хороши на протяжении всего плей-офф.

Они оказывают большое давление, нам нужно найти способ проявить немного креативности и попытаться это исправить», – сказал капитан «Далласа» Джейми Бенн.

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4 комментария
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Креативность от Бенна - это локоть в голову или придушить клюшкой
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Главный пиночище ожидает вас впереди
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Спецкоманда большинства Эдмонтона блестящая, а оказалось что матч выиграла спецкоманда меньшинства.
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Ответ signori
Креативность от Бенна - это локоть в голову или придушить клюшкой
так о том и речь))
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