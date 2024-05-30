Бенн о победном голе «Эдмонтона»: «Это был пинок под зад. У них хорошее меньшинство, они оказывают большое давление»
Джейми Бенн высказался о победном голе «Эдмонтона» в меньшинстве.
«Ойлерс» обыграли «Даллас» (5:2, 2-2 в серии) в матче финала Запада.
Маттиас Янмарк забросил решающую шайбу в меньшинстве. «Эдмонтон» нейтрализовал численное преимущество соперника в 23-й раз подряд.
«Да, это был своего рода пинок под зад. У них хорошее меньшинство.
Я думаю, они были довольно хороши на протяжении всего плей-офф.
Они оказывают большое давление, нам нужно найти способ проявить немного креативности и попытаться это исправить», – сказал капитан «Далласа» Джейми Бенн.