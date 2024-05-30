«Эдмонтон» забил 5 голов подряд, отыгравшись с 0:2 в 4-м матче серии с «Далласом». Две шайбы были заброшены за 51 секунду

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Леон Драйзайтль Маттиас Янмарк-Нюлен Хоккей

«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Далласом» (5:2, 2-2) в финале Запада.

К 14-й минуте «Ойлерс» проигрывали со счетом 0:2, но в итоге сумели забросить пять шайб подряд и сравнять счет в серии Кубка Стэнли.

Во втором периоде при счете 2:2 «Эдмонтон» усилиями Маттиаса Янмарка-Нюлена и Леона Драйзайтля забил два гола с интервалом в 51 секунду – это лучший результат клуба в полуфиналах плей-офф НХЛ после 1990 года, когда «Ойлерс» забросили две шайбы за 17 секунд в игре с «Чикаго» (8:4).

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8 комментариев
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лютейший,извините за жаргон, в этом году плей-офф , прям услада для глаз
+20
-1
+19
4 абсолютно равные команды, 2:2 в сериях - давненько не было таких финалов конференций 👍
+18
-3
+15
На трибунах просто безумие,красотища!
+7
0
+7
Ответ Рита Ктинидина
4 абсолютно равные команды, 2:2 в сериях - давненько не было таких финалов конференций 👍
С 2017 года. Тогда было 2-2 в финалах Нэшвилл-Анахайм и Питтсбург-Оттава.
+5
0
+5
Сладкая победа
+2
-1
+1
Ответ мистик
На трибунах просто безумие,красотища!
👍👍🙏🙏
+1
0
+1
Эдмонтон так держать 🤘🤘🤘
0
0
0
Ответ Максим Пузиков
Сладкая победа
🎂🎂🙏🙏🤘🤘
0
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