«Эдмонтон» забил 5 голов подряд, отыгравшись с 0:2 в 4-м матче серии с «Далласом». Две шайбы были заброшены за 51 секунду
«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Далласом» (5:2, 2-2) в финале Запада.
К 14-й минуте «Ойлерс» проигрывали со счетом 0:2, но в итоге сумели забросить пять шайб подряд и сравнять счет в серии Кубка Стэнли.
Во втором периоде при счете 2:2 «Эдмонтон» усилиями Маттиаса Янмарка-Нюлена и Леона Драйзайтля забил два гола с интервалом в 51 секунду – это лучший результат клуба в полуфиналах плей-офф НХЛ после 1990 года, когда «Ойлерс» забросили две шайбы за 17 секунд в игре с «Чикаго» (8:4).