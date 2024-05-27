Баландин о ЧМ-2024: «Без России – это не чемпионат мира, неполноценный турнир. Как можно считать себя чемпионами, если одна из лучших команд не участвует?»

Андрей Баландин назвал неполноценным чемпионат мира без сборной России.

Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.

Россия не выступает на чемпионате мира с 2022 года из-за решения ИИХФ.

«Конечно, со сборной России было бы намного зрелищнее и интереснее. Очень жалко, что нашу сборную отстраняют. Могли хотя бы под нейтральным флагом допустить.

Без сборной России чемпионат мира – это не чемпионат мира, неполноценный турнир.

Как можно считать себя чемпионами мира, если одна из лучших команд не участвует?

Отстранение сборной идет только во вред всему хоккею», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

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