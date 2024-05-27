Баландин о ЧМ-2024: «Без России – это не чемпионат мира, неполноценный турнир. Как можно считать себя чемпионами, если одна из лучших команд не участвует?»

Теги Трактор Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Андрей Баландин назвал неполноценным чемпионат мира без сборной России.

Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.

Россия не выступает на чемпионате мира с 2022 года из-за решения ИИХФ.

«Конечно, со сборной России было бы намного зрелищнее и интереснее. Очень жалко, что нашу сборную отстраняют. Могли хотя бы под нейтральным флагом допустить.

Без сборной России чемпионат мира – это не чемпионат мира, неполноценный турнир.

Как можно считать себя чемпионами мира, если одна из лучших команд не участвует?

Отстранение сборной идет только во вред всему хоккею», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Чехия выиграла домашний ЧМ-2024! Пастрняк – автор золотого гола

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Главное, что в 2018 без НХЛ все заслуженно)
+4
-1
+3
Бузова тоже пускай выскажется.Спортивные эксперты уже заканчиваются.
+1
0
+1
Кто это такое..Баландин?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий