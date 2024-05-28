Гру позвонил всем хоккеистам «Трактора», кроме Бурдасова. Клуб может расторгнуть контракт с форвардом

Бенуа Гру не поговорил лично с Антоном Бурдасовым.

Канадский специалист возглавил « », заменив Алексея Заварухина на посту главного тренера.

«По моим данным, новый главный тренер Бенуа Гру позвонил всем хоккеистам, даже тем, кто, возможно, не останется в клубе. Только Антону Бурдасову он не позвонил», – написал журналист .

Ранее сообщалось, что уральский клуб намерен расторгнуть контракт с форвардом. Договор игрока и клуба рассчитан еще на один сезон.

В прошлом сезоне Антон Бурдасов провел 56 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 36 (19+17) очков.

В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.