Гру позвонил всем хоккеистам «Трактора», кроме Бурдасова. Клуб может расторгнуть контракт с форвардом

Теги Трактор Антон Бурдасов КХЛ Бенуа Гру Алексей Шевченко Хоккей

Бенуа Гру не поговорил лично с Антоном Бурдасовым.

Канадский специалист возглавил «Трактор», заменив Алексея Заварухина на посту главного тренера.

«По моим данным, новый главный тренер Бенуа Гру позвонил всем хоккеистам, даже тем, кто, возможно, не останется в клубе. Только Антону Бурдасову он не позвонил», – написал журналист Алексей Шевченко.

Ранее сообщалось, что уральский клуб намерен расторгнуть контракт с форвардом. Договор игрока и клуба рассчитан еще на один сезон.

В прошлом сезоне Антон Бурдасов провел 56 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков.

В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.

11 комментариев
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Всего 33 года - прямая дорога в СКА, где полным ходом идёт омоложение.
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Ну и правильно.
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Верное решение, точно такой же балласт как Щипачев и Кадейкин, «перекати поле»…
За эти деньги точно просто балласт
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Держите в курсе.
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Дмитрий Васильев продолжает упарываться в своём идиотизме.
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Позвони мне позвони позвони мне ради бога....
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Я одного понять не могу, они нашли кого-то на замену? Да, Бурдасов не играет на свои 80 миллионов, но пока в атаке трактора либо нестабильные нападающие (Ткачев, Кравцов, Юртайкин, Кадейкин) либо впервые выстрелившие (Шабанов, Дер-Аргучинцев). Пока это выглядит очень странным решением, если бы обмен, но нет - расторжение.
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Ну всё попрёт игра у 🚜🚜🚜 🙏🙏🤘🤘
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Ответ SEAL
Ну и правильно.
Глядишь и игра попрёт 👍👍🙏🙏
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Ответ mihany12
Верное решение, точно такой же балласт как Щипачев и Кадейкин, «перекати поле»… За эти деньги точно просто балласт
у нас балласт Шипачёв, Войнов, Радулов и инвалид чешский Яшкин! но главный тут конечно Войнов
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