Гру позвонил всем хоккеистам «Трактора», кроме Бурдасова. Клуб может расторгнуть контракт с форвардом
Бенуа Гру не поговорил лично с Антоном Бурдасовым.
Канадский специалист возглавил «Трактор», заменив Алексея Заварухина на посту главного тренера.
«По моим данным, новый главный тренер Бенуа Гру позвонил всем хоккеистам, даже тем, кто, возможно, не останется в клубе. Только Антону Бурдасову он не позвонил», – написал журналист Алексей Шевченко.
Ранее сообщалось, что уральский клуб намерен расторгнуть контракт с форвардом. Договор игрока и клуба рассчитан еще на один сезон.
В прошлом сезоне Антон Бурдасов провел 56 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков.
В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.
За эти деньги точно просто балласт