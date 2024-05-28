Вратарь «Металлурга» Подскребалин: «Хотел привезти Кубок Гагарина в родные стены, написал директору школы «Трактор». Сказали, что перезвонят, но просто забыли про меня»

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Кубок Гагарина Никита Подскребалин Хоккей

Никита Подскребалин объяснил, почему не привез Кубок Гагарина в школу «Трактора».

«В начале мая, когда я узнал о том, что получу Кубок Гагарина на сутки в личное использование, написал директору школы «Трактор». Я хотел привезти Кубок в родные для себя стены.

Понятно, что сейчас они переехали в хоккейную академию. Но для меня не было особой важности на тот момент, куда его везти, – на ЧТЗ (Тракторозаводский район Челябинска – Спортс) или на Северо-Запад.

Я хотел показать трофей молодому, подрастающему поколению с целью мотивирования, потому что сам считаю это отличным стимулом. Но, к сожалению, школа просто забыла про меня. Я не стал звонить, узнавать, перезванивать.

Я связался с ними один раз, и больше связи не было. Сказали, что перезвонят. Я всегда топил и буду топить за челябинскую школу хоккея. Считаю ее одной из сильнейших школ России. Я был на ЧТЗ для себя, хотел занеси Кубок в мою родную раздевалку.

Пользуясь случаем, хочу передать всем молодым хоккеистам большой привет. Развивайтесь, не стойте на месте. Главное – работать, не смотрите на деньги, они придут. Не смотрите на блат, он уйдет со временем. Люди будут писать про вас, люди будут помнить ваши провалы и забывать успехи, не слушайте и не смотрите, просто идите к цели», – рассказал вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин.

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1 комментарий
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Надо было сказать что Кубок Стэнли привезешь, тогда бы встретили с музыкой и ковровой дорожкой))
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