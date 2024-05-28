Вратарь «Металлурга» Подскребалин: «Хотел привезти Кубок Гагарина в родные стены, написал директору школы «Трактор». Сказали, что перезвонят, но просто забыли про меня»

Никита Подскребалин объяснил, почему не привез Кубок Гагарина в школу «Трактора».

«В начале мая, когда я узнал о том, что получу на сутки в личное использование, написал директору школы « ». Я хотел привезти Кубок в родные для себя стены.

Понятно, что сейчас они переехали в хоккейную академию. Но для меня не было особой важности на тот момент, куда его везти, – на ЧТЗ (Тракторозаводский район Челябинска – Спортс) или на Северо-Запад.

Я хотел показать трофей молодому, подрастающему поколению с целью мотивирования, потому что сам считаю это отличным стимулом. Но, к сожалению, школа просто забыла про меня. Я не стал звонить, узнавать, перезванивать.

Я связался с ними один раз, и больше связи не было. Сказали, что перезвонят. Я всегда топил и буду топить за челябинскую школу хоккея. Считаю ее одной из сильнейших школ России. Я был на ЧТЗ для себя, хотел занеси Кубок в мою родную раздевалку.

Пользуясь случаем, хочу передать всем молодым хоккеистам большой привет. Развивайтесь, не стойте на месте. Главное – работать, не смотрите на деньги, они придут. Не смотрите на блат, он уйдет со временем. Люди будут писать про вас, люди будут помнить ваши провалы и забывать успехи, не слушайте и не смотрите, просто идите к цели», – рассказал вратарь « » .