Тертышный и Макрицкий войдут в штаб Гатиятулина в «Ак Барсе» («Чемпионат»)

Теги Ак Барс Витязь Трактор Алексей Тертышный КХЛ Александр Макрицкий Анвар Гатиятулин Чемпионат.com Хоккей

Александр Макрицкий и Алексей Тертышный будут помогать Гатиятулину в «Ак Барсе».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Анвар Гатиятулин возглавит казанский клуб, несмотря на предварительную договоренность с «Сибирью».

Макрицкий провел сезон-2023/24 в должности помощника главного тренера челябинского «Трактора».

Тертышный был в подмосковном «Витязе». В октябре 2023-го он стал исполняющим обязанности главного тренера до назначения на эту должность Дмитрия Рябыкина.

Оба специалиста работали с Гатиятулиным, когда тот возглавлял «Трактор».

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2 комментария
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А чьто потатаристее ребят не было?
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Проект выглядит сомнительным. Анвар как топ тренер для топ клуба не подходит.
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