Тертышный и Макрицкий войдут в штаб Гатиятулина в «Ак Барсе» («Чемпионат»)

Александр Макрицкий и Алексей Тертышный будут помогать Гатиятулину в «Ак Барсе».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Анвар Гатиятулин возглавит казанский клуб, несмотря на предварительную договоренность с «Сибирью».

Макрицкий провел сезон-2023/24 в должности помощника главного тренера челябинского «Трактора».

Тертышный был в подмосковном «Витязе». В октябре 2023-го он стал исполняющим обязанности главного тренера до назначения на эту должность Дмитрия Рябыкина.

Оба специалиста работали с Гатиятулиным, когда тот возглавлял «Трактор».