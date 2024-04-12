Тертышный и Макрицкий войдут в штаб Гатиятулина в «Ак Барсе» («Чемпионат»)
Александр Макрицкий и Алексей Тертышный будут помогать Гатиятулину в «Ак Барсе».
Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее стало известно, что Анвар Гатиятулин возглавит казанский клуб, несмотря на предварительную договоренность с «Сибирью».
Макрицкий провел сезон-2023/24 в должности помощника главного тренера челябинского «Трактора».
Тертышный был в подмосковном «Витязе». В октябре 2023-го он стал исполняющим обязанности главного тренера до назначения на эту должность Дмитрия Рябыкина.
Оба специалиста работали с Гатиятулиным, когда тот возглавлял «Трактор».