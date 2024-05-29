Владимир Плющев: «Ак Барс» взял к себе штаб, который ставил невнятный хоккей в «Тракторе». Селекция в клубе весьма своеобразная. Есть подозрение, что к ноябрю можно ждать проблем»

Теги Ак Барс Трактор Владимир Плющев КХЛ Бенуа Гру Анвар Гатиятулин Хоккей

Владимир Плющев высказался об изменениях в «Ак Барсе» и «Тракторе».

«Казань взяла к себе челябинский штаб, который ставил невнятный хоккей в «Тракторе». Селекция «Ак Барса», на которую, судя по прессе, влияет тренерский штаб, весьма своеобразная. Есть подозрение, что в Казани к ноябрю можно ждать больших проблем.

Про Челябинск тоже сказано многое. Своеобразный город, очень любящий хоккей, но тяжелый для тренерской работы.

Как чертик из табакерки там выпрыгнул канадский тренерский штаб. Но ему нужно время – на адаптацию к лиге и стране, на изучение языка. Сомневаюсь, что это время канадцы получат», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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5 комментариев
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Этот "недотренер" весь на желчь изошёл - никто не помнит его и никакой клуб не приглашает его... Вот бы он показал, как надо работать((((( ...
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У него одна и та же методичка про Казань. Неважно, кто там главный тренер. Сильнее всех он агрился на Квартальнова. До сих пор считает его главной причиной того, что пнули с поста ГТ АКБ. Но Квартальнов был неплохим игроком и пока еще востребован как тренер. Плющев же, никому не нужен. Вот и хлещет желчь из его усов..
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У Анвара были очевидные успехи в Тракторе , но дедушка об этом запамятовал . Хорошее качество ему не даётся почему-то, хотя люди чаще помнят позитив .
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Да и плевать
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