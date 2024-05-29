Владимир Плющев: «Ак Барс» взял к себе штаб, который ставил невнятный хоккей в «Тракторе». Селекция в клубе весьма своеобразная. Есть подозрение, что к ноябрю можно ждать проблем»

Владимир Плющев высказался об изменениях в «Ак Барсе» и «Тракторе».

«Казань взяла к себе челябинский штаб, который ставил невнятный хоккей в « ». Селекция « », на которую, судя по прессе, влияет тренерский штаб, весьма своеобразная. Есть подозрение, что в Казани к ноябрю можно ждать больших проблем.

Про Челябинск тоже сказано многое. Своеобразный город, очень любящий хоккей, но тяжелый для тренерской работы.

Как чертик из табакерки там выпрыгнул канадский тренерский штаб. Но ему нужно время – на адаптацию к лиге и стране, на изучение языка. Сомневаюсь, что это время канадцы получат», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.