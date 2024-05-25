Сборная Швейцарии вышла в финал ЧМ в 4-й раз в истории. Она еще не выигрывала турнир
Сборная Швейцарии по хоккею вышла в финал чемпионата мира в 4-й раз в истории.
На этапе полуфинала команда Патрика Фишера одержала победу над Канадой (3:2 Б).
В матче за золото швейцарцы встретятся со сборной Чехии. Матч состоится завтра, 26 мая, и начнется в 21:20 по московскому времени.
Сборная Швейцарии сыграет в решающем матче ЧМ в четвертый раз в истории. Все предыдущие финалы – в 1935, 2013 и 2018 годах – она проиграла.
У Швейцарии отличный сбалансированный состав из топовых НХЛовцев и игроков из местного чемпа,который не слабее КХЛ так уж точно.(Не мало человек из этого состава играли в НХЛ,но вернулись на родину.) Хороший тренер,желание побеждать и заявлять о себе. Швейцария можно сказать заменяет нашу сборную во время нашего бана.