Сборная Швейцарии вышла в финал ЧМ в 4-й раз в истории. Она еще не выигрывала турнир

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная Швейцарии по хоккею вышла в финал чемпионата мира в 4-й раз в истории.

На этапе полуфинала команда Патрика Фишера одержала победу над Канадой (3:2 Б). 

В матче за золото швейцарцы встретятся со сборной Чехии. Матч состоится завтра, 26 мая, и начнется в 21:20 по московскому времени. 

Сборная Швейцарии сыграет в решающем матче ЧМ в четвертый раз в истории. Все предыдущие финалы – в 1935, 2013 и 2018 годах – она проиграла. 

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10 комментариев
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За Швейцарию!!! Будет шикарно!
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Пора уже Швейцарцам с4 раза забирать золото.
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Да, понятно, что все карты в руках Чехии, но чем черт не шутит, пора, пора бы уже взять золото.
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В 1935 не было финала, был круговой турнир.
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Классный ЧМ в этом году.
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Когда,как не сейчас выиграть золото,но у Чехов на этом чемпионате реально лучшая команда подобралась за последние 20 лет наверное. Уже даже как-то и забывать стали про Чехов...
У Швейцарии отличный сбалансированный состав из топовых НХЛовцев и игроков из местного чемпа,который не слабее КХЛ так уж точно.(Не мало человек из этого состава играли в НХЛ,но вернулись на родину.) Хороший тренер,желание побеждать и заявлять о себе. Швейцария можно сказать заменяет нашу сборную во время нашего бана.
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Ответ SlanselaP
Да, понятно, что все карты в руках Чехии, но чем черт не шутит, пора, пора бы уже взять золото.
Какие карты? Хозяева редко выигрывают домашние турниры!
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Чехи должны наконец то дома взять золото, команда у них боевая
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Надеюсь, гашек после финала, будет очень сильно расстроен. Он это заслужил.
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За Швейцарию, заслужили!
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