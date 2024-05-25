Чехия и Швейцария сыграют в финале ЧМ. Канада вылетела в полуфинале

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Сборные Чехии и Швейцарии сыграют в финале чемпионата мира.

На стадии полуфинала чешская команда обыграла команду Швеции (7:3), а швейцарцы одержали победу над Канадой в серии буллитов (3:2 Б). 

Матч за золото ЧМ между Чехией и Швейцарией пройдет в Праге завтра, 26 апреля. Сборные Канады и Швеции разыграют бронзовые медали.

56 комментариев
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Матч фаворитов Канада - Швеция который так ждали, таки случился, но с нюансом. Болел Швейцарии искренне поздравляю с выходом в четвертый в истории финал.
+30
-1
+29
Ответ Габорик
А куда вылетела Канада? :)
вслед за динамо))) в никуда))))))
+29
-1
+28
Эффект Тавареса
Привез с собой дух Торонтайки
+14
0
+14
А куда вылетела Канада? :)
+10
-1
+9
Ответ SlanselaP
Матч фаворитов Канада - Швеция который так ждали, таки случился, но с нюансом. Болел Швейцарии искренне поздравляю с выходом в четвертый в истории финал.
У сыров уже 4-й финал ЧМ? Нормально так. Я только два помню что то.
+8
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+8
Думается, шансы у Швейцарии есть и в финале. Будем посмотреть. Может, в созвездии Чемпионов Мира появится звезда под номером 9.
+7
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+7
Когда Словакия в нулевые дважды играла в финале ЧМ, полуфинале ОИ в Ванкувере, занимала первое место в группе в Турине обыгрывая по делу и с позиции силы олимпийские составы звёздных Швеции, России и сша, это реально отражало топовый статус словаков, ибо было мощнейшее поколение с почти 3 десятками нхл-ев, несколькими легендами и топами мирового хоккея
Вот у Швейцарии, с тоже крутым десятилетием (даже аномальное учитывая исторический статус сборной) нет ничего и близко: людей заигранных в НХЛ всего на 2 больше чем у Дании и на 3 чем у белорусов.Если составить ростер олимпийских составов то у Швейцарии разность с сша и Канадой будет измеряться световыми годами а с РФ, Швецией и Финляндией просто пропастью в именах и уровне команды
В общем, несмотря на достижения, по объективному уровню игроков, Швейцария это скорее всё тот же середняк ближе к Германии, чем к топовой сборной, и даже близко не бывшая Словакия, которая реально разбавляла Биг-6 и побеждала благодаря за счёт класса а не вопреки за счёт терпения и страданий на льду
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+6
Либо историческое и долгожданное чемпионство Швейцарии (наконец-то в финале не шведы), либо домашний триумф чехов, тоже долгожданный (14 лет без титула)
В любом случае, очень интересный матч, обязательно посмотрю
+5
-1
+4
Ответ Rio de Janeiro
Когда Словакия в нулевые дважды играла в финале ЧМ, полуфинале ОИ в Ванкувере, занимала первое место в группе в Турине обыгрывая по делу и с позиции силы олимпийские составы звёздных Швеции, России и сша, это реально отражало топовый статус словаков, ибо было мощнейшее поколение с почти 30 десятками нхл-ев, несколькими легендами и топами мирового хоккея Вот у Швейцарии, с тоже крутым десятилетием (даже аномальное учитывая исторический статус сборной) нет ничего и близко: людей заигранных в НХЛ всего на 2 больше чем у Дании и на 3 чем у белорусов.Если составить ростер олимпийских составов то у Швейцарии разность с сша и Канадой будет измеряться световыми годами а с РФ, Швецией и Финляндией просто пропастью в именах и уровне команды В общем, несмотря на достижения, по объективному уровню игроков, Швейцария это скорее всё тот же середняк ближе к Германии, чем к топовой сборной, и даже близко не бывшая Словакия, которая реально разбавляла Биг-6 и побеждала благодаря за счёт класса а не вопреки за счёт терпения и страданий на льду
У них мощнейший внутренний чемпионат, где играют в хоккей, а не в говно в отличие от Финляндии и даже КХЛ. Так что всё логично. У словаков нет внутреннего чемпионата нормального, поэтому они в ж... Швейцарский чемпионат - реально крутой, поэтому швейцарцы способны обыграть НХЛловскую Канаду. На стыке веков это могли сделать чехи, укомплектованные игроками Экстра-Лиги. Но сейчас вряд ли, потому что Экстра-Лига тоже говно, как и словацкий чемпионат. Впрочем, чемпионат Чехии стал более-менее крутым после того, как чехи перестали играть в КХЛ, где им платили больше денег.
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все равно интересно будет, швейцарцы хорошо себя проявили, будет бой)
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Ответ Белый офицер
У сыров уже 4-й финал ЧМ? Нормально так. Я только два помню что то.
35,13,18 и этот сейчас 24.
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Я вроде смотрю чемпионаты мира,но подскажите мне,когда настал тот момент,что даже такие сборные,как Канада не привозят шлаковые составы? Реально классные составы привозят. А то я помню сборную Канады составленную чуть ли не из всех хоккеистов,которые играют в Европе,вот это была печаль. Но а последние годы только сильные сборные,без студентов,без фармщиков,без Европейцев. Все звенья из крепких или из подрастающих звезд игроков из НХЛ.Ну а у Швайца каждый турнир уже состав уровня Канадских. Жаль,что нету нашей сборной...
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Ага. Учитывая последний титул в 2014, а финал в 2015. Видно, как разносили)
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Прям 26 апреля? Почти год ждать?
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Ответ nata shima
Я вроде смотрю чемпионаты мира,но подскажите мне,когда настал тот момент,что даже такие сборные,как Канада не привозят шлаковые составы? Реально классные составы привозят. А то я помню сборную Канады составленную чуть ли не из всех хоккеистов,которые играют в Европе,вот это была печаль. Но а последние годы только сильные сборные,без студентов,без фармщиков,без Европейцев. Все звенья из крепких или из подрастающих звезд игроков из НХЛ.Ну а у Швайца каждый турнир уже состав уровня Канадских. Жаль,что нету нашей сборной...
ЧМ немного сдвинули, раньше он начинался когда плейофф в НХЛ только начинался, плюс год на год не приходится.
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Ответ nata shima
Я вроде смотрю чемпионаты мира,но подскажите мне,когда настал тот момент,что даже такие сборные,как Канада не привозят шлаковые составы? Реально классные составы привозят. А то я помню сборную Канады составленную чуть ли не из всех хоккеистов,которые играют в Европе,вот это была печаль. Но а последние годы только сильные сборные,без студентов,без фармщиков,без Европейцев. Все звенья из крепких или из подрастающих звезд игроков из НХЛ.Ну а у Швайца каждый турнир уже состав уровня Канадских. Жаль,что нету нашей сборной...
Этот момент настал где-то в 1977, когда на ЧМ пустили игроков нхл.
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Ответ Габорик
А куда вылетела Канада? :)
Домой 😂😂😂
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Ответ Rio de Janeiro
Когда Словакия в нулевые дважды играла в финале ЧМ, полуфинале ОИ в Ванкувере, занимала первое место в группе в Турине обыгрывая по делу и с позиции силы олимпийские составы звёздных Швеции, России и сша, это реально отражало топовый статус словаков, ибо было мощнейшее поколение с почти 30 десятками нхл-ев, несколькими легендами и топами мирового хоккея Вот у Швейцарии, с тоже крутым десятилетием (даже аномальное учитывая исторический статус сборной) нет ничего и близко: людей заигранных в НХЛ всего на 2 больше чем у Дании и на 3 чем у белорусов.Если составить ростер олимпийских составов то у Швейцарии разность с сша и Канадой будет измеряться световыми годами а с РФ, Швецией и Финляндией просто пропастью в именах и уровне команды В общем, несмотря на достижения, по объективному уровню игроков, Швейцария это скорее всё тот же середняк ближе к Германии, чем к топовой сборной, и даже близко не бывшая Словакия, которая реально разбавляла Биг-6 и побеждала благодаря за счёт класса а не вопреки за счёт терпения и страданий на льду
Так и есть, будь все сильнейшие игроки НХЛ у сборных и играла бы сборная России, результат был бы другой. Да и с таким же успехом к топ-сборным можно отнести и "без пяти минут олимпийских чемпионов" немцев
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Бобры порадовали!
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Ответ Кефтеме
Комментарий скрыт
В месте с тобой 🫤🫤🫤
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Финал ЧМ:
Ожидание. Канада-Швеция
Реальность. Чехия-Швейцария
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🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭 так держать 💪💪💪💪
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Ответ Rio de Janeiro
Когда Словакия в нулевые дважды играла в финале ЧМ, полуфинале ОИ в Ванкувере, занимала первое место в группе в Турине обыгрывая по делу и с позиции силы олимпийские составы звёздных Швеции, России и сша, это реально отражало топовый статус словаков, ибо было мощнейшее поколение с почти 30 десятками нхл-ев, несколькими легендами и топами мирового хоккея Вот у Швейцарии, с тоже крутым десятилетием (даже аномальное учитывая исторический статус сборной) нет ничего и близко: людей заигранных в НХЛ всего на 2 больше чем у Дании и на 3 чем у белорусов.Если составить ростер олимпийских составов то у Швейцарии разность с сша и Канадой будет измеряться световыми годами а с РФ, Швецией и Финляндией просто пропастью в именах и уровне команды В общем, несмотря на достижения, по объективному уровню игроков, Швейцария это скорее всё тот же середняк ближе к Германии, чем к топовой сборной, и даже близко не бывшая Словакия, которая реально разбавляла Биг-6 и побеждала благодаря за счёт класса а не вопреки за счёт терпения и страданий на льду
У Швейцарии многое впереди: Амбюль до 2030-го должен поиграть, Нидеррайтер до сих пор перспективен, да и Берра свое последнее слово не сказал. Плюс Йоси еще лет 8-10 попылит :)
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*завтра* - 26 мая
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Ответ Писатель Григорий Ельцов
У них мощнейший внутренний чемпионат, где играют в хоккей, а не в говно в отличие от Финляндии и даже КХЛ. Так что всё логично. У словаков нет внутреннего чемпионата нормального, поэтому они в ж... Швейцарский чемпионат - реально крутой, поэтому швейцарцы способны обыграть НХЛловскую Канаду. На стыке веков это могли сделать чехи, укомплектованные игроками Экстра-Лиги. Но сейчас вряд ли, потому что Экстра-Лига тоже говно, как и словацкий чемпионат. Впрочем, чемпионат Чехии стал более-менее крутым после того, как чехи перестали играть в КХЛ, где им платили больше денег.
Нхловскую да, но реальную, сильнейшую Канаду - нет.
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Впервые мне нечего сказать об исторических параллелях. Потому что такой финал впервые. Но главное, что парни с белым крестом победили. Ура!
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Ответ Rio de Janeiro
Когда Словакия в нулевые дважды играла в финале ЧМ, полуфинале ОИ в Ванкувере, занимала первое место в группе в Турине обыгрывая по делу и с позиции силы олимпийские составы звёздных Швеции, России и сша, это реально отражало топовый статус словаков, ибо было мощнейшее поколение с почти 30 десятками нхл-ев, несколькими легендами и топами мирового хоккея Вот у Швейцарии, с тоже крутым десятилетием (даже аномальное учитывая исторический статус сборной) нет ничего и близко: людей заигранных в НХЛ всего на 2 больше чем у Дании и на 3 чем у белорусов.Если составить ростер олимпийских составов то у Швейцарии разность с сша и Канадой будет измеряться световыми годами а с РФ, Швецией и Финляндией просто пропастью в именах и уровне команды В общем, несмотря на достижения, по объективному уровню игроков, Швейцария это скорее всё тот же середняк ближе к Германии, чем к топовой сборной, и даже близко не бывшая Словакия, которая реально разбавляла Биг-6 и побеждала благодаря за счёт класса а не вопреки за счёт терпения и страданий на льду
Швейцарцы неохотно сидят под основой в НХЛ, если сразу не заиграли - возвращаются. В этой сборной Кукан, Андригетто и Тюркауф играли в НХЛ, но предпочли вернуться. Суперзвёзд в атаке у них меньше, чем у тех словаков , но игроков выше среднего намного больше.
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Гоусвисс крутые, с медалями, сделали выводы после Риги.
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И кто-то из Ромкализов смеет вякать что чемпионат неинтересный?
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Ответ Abdul Aziz
Уже можно Швейцарию добавлять к Великим топам хоккея? Кто там был? США, Канада, Россия, Чехия, Финляндия и Швеция.
Да какой она топ?
Допустим, обыграла бы сильнейшую сборную Канады, и вышла бы в финал олимпиады, тогда да.
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