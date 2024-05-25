Чехия и Швейцария сыграют в финале ЧМ. Канада вылетела в полуфинале
Сборные Чехии и Швейцарии сыграют в финале чемпионата мира.
На стадии полуфинала чешская команда обыграла команду Швеции (7:3), а швейцарцы одержали победу над Канадой в серии буллитов (3:2 Б).
Матч за золото ЧМ между Чехией и Швейцарией пройдет в Праге завтра, 26 апреля. Сборные Канады и Швеции разыграют бронзовые медали.
Привез с собой дух Торонтайки
Вот у Швейцарии, с тоже крутым десятилетием (даже аномальное учитывая исторический статус сборной) нет ничего и близко: людей заигранных в НХЛ всего на 2 больше чем у Дании и на 3 чем у белорусов.Если составить ростер олимпийских составов то у Швейцарии разность с сша и Канадой будет измеряться световыми годами а с РФ, Швецией и Финляндией просто пропастью в именах и уровне команды
В общем, несмотря на достижения, по объективному уровню игроков, Швейцария это скорее всё тот же середняк ближе к Германии, чем к топовой сборной, и даже близко не бывшая Словакия, которая реально разбавляла Биг-6 и побеждала благодаря за счёт класса а не вопреки за счёт терпения и страданий на льду
В любом случае, очень интересный матч, обязательно посмотрю
Ожидание. Канада-Швеция
Реальность. Чехия-Швейцария
Допустим, обыграла бы сильнейшую сборную Канады, и вышла бы в финал олимпиады, тогда да.