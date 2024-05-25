Чехия и Швейцария сыграют в финале ЧМ. Канада вылетела в полуфинале

Сборные Чехии и Швейцарии сыграют в финале чемпионата мира.

На стадии полуфинала чешская команда обыграла команду (7:3), а швейцарцы одержали победу над в серии буллитов (3:2 Б).

Матч за золото ЧМ между Чехией и Швейцарией пройдет в Праге завтра, 26 апреля. Сборные Канады и Швеции разыграют бронзовые медали.