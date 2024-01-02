ЧМ по хоккею 2024. 1/2 финала. Чехия сыграет со Швецией, Канада против Швейцарии

Теги результаты матчей Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Sports – Казахстан Хоккей

В Чехии определятся финалисты чемпионата мира по хоккею.

Сборная Чехии сыграет со Швецией, Канада будет противостоять Швейцарии. 

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2024

1/2 финала

Швеция – Чехия
Дата проведения
25 мая, 15.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

 

Канада – Швейцария
Дата проведения
25 мая, 19.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

Статистика ЧМ по хоккею 2024

Как идет ЧМ-2024 без России: звезды НХЛ соревнуются друг с другом, Швеция – главный фаворит

Полуфиналы ЧМ-2024 – расклады: Канада повторит топ-матч из группы, Швеция сыграет с хозяевами

Удобный соперник. Что особенного в полуфинале Канада – Швейцария?

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За чехов и кануков.
+1
0
+1
МакДэвид из Канады, значит болеем за Канаду 🥳
0
0
0
Ответ Melnikov1968
За чехов и кануков.
согласен, Канада - Чехия отличный был бы финал в Праге
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий