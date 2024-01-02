ЧМ по хоккею 2024. 1/2 финала. Чехия сыграет со Швецией, Канада против Швейцарии
В Чехии определятся финалисты чемпионата мира по хоккею.
Сборная Чехии сыграет со Швецией, Канада будет противостоять Швейцарии.
Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Чемпионат мира-2024
1/2 финала
- Дата проведения
- 25 мая, 15.20, «O2 Арена»
- Дата проведения
- 25 мая, 19.20, «O2 Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024
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Удобный соперник. Что особенного в полуфинале Канада – Швейцария?