ЧМ по хоккею 2024. 1/2 финала. Чехия сыграет со Швецией, Канада против Швейцарии

В Чехии определятся финалисты чемпионата мира по хоккею.

Сборная Чехии сыграет со Швецией, Канада будет противостоять Швейцарии.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

мира-2024

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

Статистика ЧМ по хоккею 2024

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Удобный соперник. Что особенного в полуфинале Канада – Швейцария?