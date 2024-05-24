Плющев о ЧМ-2024: «Мы уступаем по некоторым тенденциям. Уровень высокий. Хоккей североамериканцев, скандинавов, Чехии и Швейцарии идет в одном направлении»

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Владимир Плющев поделился мыслями относительно уровня чемпионата мира по хоккею.

«Мне интересно смотреть этот чемпионат. Уровень турнира очень высокий.

Все команды, которые попали в плей-офф, – североамериканцы, скандинавы, Чехия и Швейцария, показывают очень сильный и мощный хоккей, который на сегодняшний день у них идет в одном направлении.

Наверное, что-то чемпионат мира потерял из-за отсутствия России.

Я думаю, нашим специалистам надо смотреть все матчи, поскольку в будущем нам выступать на международном уровне.

Ни один специалист не откажется смотреть на то, какие происходят новшества в хоккее.

К сожалению, сейчас по некоторым тенденциям мы уступаем», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

4 комментария
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Точно задержка зарплаты))) Вчера Крикунов, сегодня Плющев))) Мы не можем уступать по некоторым позициям, только опережать , причем по всем!!
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Кто мы? КХЛ? Понятно, что уступает, потому что там рулят хоккеисты из НХЛ. Но вот в НХЛ число наших хоккеистов не падает
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Я смотрел вчера США — такой пустой команды давно не видел, вроде есть игрочки, но игры нет вообще. Шведы еле вымучили свою победку, тоже вся игра через бросок от синей линии, благо там исполнителей хватает. Чехи подинамичнее, но их сушильня фирменная будто за 30 лет никуда не делась. Канада и Швейцария приятные, динамичный СА хоккей, но так и 5 лет назад было, и 10.
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