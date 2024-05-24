Плющев о ЧМ-2024: «Мы уступаем по некоторым тенденциям. Уровень высокий. Хоккей североамериканцев, скандинавов, Чехии и Швейцарии идет в одном направлении»

Владимир Плющев поделился мыслями относительно уровня чемпионата мира по хоккею.

«Мне интересно смотреть этот чемпионат. Уровень турнира очень высокий.

Все команды, которые попали в плей-офф, – североамериканцы, скандинавы, Чехия и Швейцария, показывают очень сильный и мощный хоккей, который на сегодняшний день у них идет в одном направлении.

Наверное, что-то чемпионат мира потерял из-за отсутствия России.

Я думаю, нашим специалистам надо смотреть все матчи, поскольку в будущем нам выступать на международном уровне.

Ни один специалист не откажется смотреть на то, какие происходят новшества в хоккее.

К сожалению, сейчас по некоторым тенденциям мы уступаем», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.