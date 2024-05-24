Рябыкин о ЧМ-2024: «Швейцарии помогло участие в Евротурах, заменив Россию. Такой опыт незаменим»

Теги Евротур Сборная России по хоккею с шайбой Дмитрий Рябыкин Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о фаворитах чемпионата мира по хоккею.

В полуфинал турнира вышли команды Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии.

– Кто для вас фавориты турнира?

– С большим запасом играет Канада.

Швейцарцы в последние годы приучили к тому, что находятся совсем рядом с пьедесталом. Выученная сборная, которая способна в Праге выстрелить. Где-то похожая на канадцев команда, только более тактическая и осторожная.

Думаю, ей помогло и постоянное участие в Евротурах, где она заменила нашу команду. Такой опыт незаменим.

Опасна сборная Чехии. Играет в фирменный, прагматичный хоккей, за ее спиной – переполненные трибуны, в атаке – звезды НХЛ.

Впечатлило, как чехи остановили быстрых американцев. Так что сборная Чехии – тоже фаворит турнира, – сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.

10 комментариев
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Интересный вывод
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Интересный вывод о Швейцарии. А про скромных Шведов ни слова
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альфа-фаворит сборная ротенберга-25
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Он забыл сказать что Казахстану помогло участие в Кхл...
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И тут тоже сб. России помогла
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Попросту все примерно равны, Канада чуть сильнее...
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А говорил что неинтересно смотреть !?)
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А что, Рябыкин смотрит ЧМ недружественных стран?
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Ответ мистик
Про шведов не сказал,а они на мой скромный взгляд главные фавориты турнира
Конечно, не главный.
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