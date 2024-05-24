Рябыкин о ЧМ-2024: «Швейцарии помогло участие в Евротурах, заменив Россию. Такой опыт незаменим»

Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о фаворитах чемпионата мира по хоккею.

В полуфинал турнира вышли команды Швеции, Чехии, Канады и .

– Кто для вас фавориты турнира?

– С большим запасом играет .

Швейцарцы в последние годы приучили к тому, что находятся совсем рядом с пьедесталом. Выученная сборная, которая способна в Праге выстрелить. Где-то похожая на канадцев команда, только более тактическая и осторожная.

Думаю, ей помогло и постоянное участие в Евротурах, где она заменила нашу команду. Такой опыт незаменим.

Опасна сборная . Играет в фирменный, прагматичный хоккей, за ее спиной – переполненные трибуны, в атаке – звезды .

Впечатлило, как чехи остановили быстрых американцев. Так что сборная Чехии – тоже фаворит турнира, – сказал бывший главный тренер «Витязя» .