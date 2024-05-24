Рябыкин о ЧМ-2024: «Швейцарии помогло участие в Евротурах, заменив Россию. Такой опыт незаменим»
Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о фаворитах чемпионата мира по хоккею.
В полуфинал турнира вышли команды Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии.
– Кто для вас фавориты турнира?
– С большим запасом играет Канада.
Швейцарцы в последние годы приучили к тому, что находятся совсем рядом с пьедесталом. Выученная сборная, которая способна в Праге выстрелить. Где-то похожая на канадцев команда, только более тактическая и осторожная.
Думаю, ей помогло и постоянное участие в Евротурах, где она заменила нашу команду. Такой опыт незаменим.
Опасна сборная Чехии. Играет в фирменный, прагматичный хоккей, за ее спиной – переполненные трибуны, в атаке – звезды НХЛ.
Впечатлило, как чехи остановили быстрых американцев. Так что сборная Чехии – тоже фаворит турнира, – сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.