«Даллас» в 7-й раз подряд проиграл первый матч серии плей-офф. 4 раза из 6 клуб проходил дальше

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«Даллас» семь раз подряд проиграл первый матч серии плей-офф.

В стартовой игре полуфинала Кубка Стэнли «Старс» уступили «Эдмонтону» во втором овертайме со счетом 2:3.

Команда из Техаса в седьмой серии плей-офф подряд проигрывает первый матч. Последний раз клуб побеждал в дебютной встрече у «Тампы» в финале Кубка Стэнли-2020.

В сезоне-2021/22 «Даллас» проиграл «Калгари» (первый раунд, 0:1), в сезоне-2022/23 – «Миннесоте» (первый раунд, 2:3, 2ОТ), «Сиэтлу» (второй раунд, 4:5 ОТ) и «Вегасу» (полуфинал, 3:4 ОТ).

В нынешнем розыгрыше команда также начала с поражений противостояния с «Вегасом» (первый раунд, 3:4) и «Колорадо» (второй раунд, 3:4 ОТ).

Четыре раза из шести «Старс» удавалось пройти дальше.

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1 комментарий
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Все возможно по серии еще, очень понравился Сегин сегодня и Танев у техасцев, очень сильный защитник недооцененный...остальные лидеры вымотались битвами в прошлых раундах, и Эдмонтон очень здорово в контры убегал сегодня
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