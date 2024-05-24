Уэйн Гретцки: «Эдмонтон» играет умнее в обороне, отличная работа Холланда с Экхольмом, обретена глубина состава. Оборона и вратари принесут Кубок Стэнли»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон Даллас Кен Холланд Уэйн Гретцки НХЛ Маттиас Экхольм Хоккей

Уэйн Гретцки оценил перспективы «Эдмонтона» в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Ойлерс» одержали победу над «Далласом» (3:2 2ОТ, 1-0) в первом матче финала Западной конференции.

Ранее канадский клуб прошел «Лос-Анджелес» и «Ванкувер».

«Думаю, что команда побольше обрела глубину состава.

Кен Холланд проделал отличную работу, приобретя Маттиаса Экхольма. И мне нравится, что как клуб работает со своими командами низших лиг.

«Эдмонтон» играет намного умнее в обороне. Посмотрите на броски, которые делал «Ванкувер». Думаю, что лишь в одной игре из семи «Кэнакс» бросили по воротам больше 25 раз. Внимание к деталям.

Мы постоянно об этом говорим: оборона и игра вратарей принесут вам Кубок Стэнли», – сказал лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки.

Макдэвид забил во втором овертайме – «Эдмонтон» забрал старт финала на Западе

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Сергей Галынский
Может в следующем сезоне Восток монструозен,думаю там играет обладатель КС-24ого Это только мое мнение
Я вот не уверен. Сегодня смотрел когда Даллас-Нефть, то это было просто прекрасно. Я такой шикарный п/о давно не видел (в НБА, кстати, тоже).
+6
0
+6
А не рановато ли Уэйн начал делать такие далеко идущие выводы?
Как по мне, Даллас остается фаворитом финала Западной конференции. Не говоря уже о финале собственно Кубка Стэнли, где Флорида/Рейнджерс также представляются командами, более сбалансированными и по игре, и по составу.
+5
-1
+4
Ответ Юджин Штольц
А как вы со сглазами боретесь? Может какой-то кулон или ритуал Скиннеру посоветуете?
Ковбойскую шляпу зеленого цвета, со звездами)
+4
0
+4
Ох и выбесит Величайший сейчас ребят которые упорно убеждают себя, что у нефтяников нет ворот и защиты
+4
-1
+3
Ответ srs
Ох и выбесит Величайший сейчас ребят которые упорно убеждают себя, что у нефтяников нет ворот и защиты
Тут ведь как. Если полевые играют хорошо, то это сильно облегчает работу вратаря. Вратарь - позиция зависимая. Он один ну игру вытащит на сумасшедшем кураже, но не серию. Поэтому, если защита реально впряжётся, киперу проще. Так Колорадо брал Чашку с Кемпером, у которого даже куража не было, там цифры караул вообще.

По-хорошему, вратарская бригада у Эдмонтона вообще не из числа сильных. Кэмпбел (за 5 лямов!) присел, основным стал Скиннер, да Пикар ему попку прикрывает. Ну это не те вратари, которые прям АХ, какие! И Даллас их ещё проверит по полной программе. Но системная и более-менее поставленная игра в обороне может подтащить вратарей.

Поэтому я бы тут именно на игру в обороне обратил внимание. Все привыкли, что Нефть - это про атаку. Но защита... а, возможно, ещё и какая-то схема Ноблауха выгодно отличают Нефть этого плэй-офф.
+2
0
+2
Ответ Амфитрион
Ох и сглазит Уэйн Скиннера)
А как вы со сглазами боретесь? Может какой-то кулон или ритуал Скиннеру посоветуете?
+2
0
+2
Грецки поддерживает свой любимый клуб.
+1
0
+1
Да, оборона - это визитная карточка Эдмонтона))
+3
-2
+1
Ответ Биомеханоид
Я вот не уверен. Сегодня смотрел когда Даллас-Нефть, то это было просто прекрасно. Я такой шикарный п/о давно не видел (в НБА, кстати, тоже).
ПО шикарно что в НХЛ ,что НБА
Бесспорно 👍👍👍
А победит пускай сильнейший
+1
0
+1
Ох и сглазит Уэйн Скиннера)
0
0
0
Конечно это вариант более хоккейный , чем обладатель Кубка Стэнли с «пляжей Майами» или из ковбойского Техаса, но все-таки Рейнджерс в этой истории не следует списывать.
Хотя, когда еще Эдмонтону брать Кубок с МакДи, как не сейчас ??
0
0
0
Ещё слишком рано включать оптимистический режим имея дело с монотонным душиловом Далласа, ионо себя еще проявит)
0
0
0
Ответ Амфитрион
Ковбойскую шляпу зеленого цвета, со звездами)
😁😁
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий