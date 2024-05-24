Уэйн Гретцки: «Эдмонтон» играет умнее в обороне, отличная работа Холланда с Экхольмом, обретена глубина состава. Оборона и вратари принесут Кубок Стэнли»

Уэйн Гретцки оценил перспективы «Эдмонтона» в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Ойлерс» одержали победу над « » (3:2 2ОТ, 1-0) в первом матче финала Западной конференции.

Ранее канадский клуб прошел «Лос-Анджелес» и «Ванкувер».

«Думаю, что команда побольше обрела глубину состава.

проделал отличную работу, приобретя . И мне нравится, что как клуб работает со своими командами низших лиг.

« » играет намного умнее в обороне. Посмотрите на броски, которые делал «Ванкувер». Думаю, что лишь в одной игре из семи «Кэнакс» бросили по воротам больше 25 раз. Внимание к деталям.

Мы постоянно об этом говорим: оборона и игра вратарей принесут вам », – сказал лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки.

Макдэвид забил во втором овертайме – «Эдмонтон» забрал старт финала на Западе