Уэйн Гретцки: «Эдмонтон» играет умнее в обороне, отличная работа Холланда с Экхольмом, обретена глубина состава. Оборона и вратари принесут Кубок Стэнли»
Уэйн Гретцки оценил перспективы «Эдмонтона» в розыгрыше Кубка Стэнли.
«Ойлерс» одержали победу над «Далласом» (3:2 2ОТ, 1-0) в первом матче финала Западной конференции.
Ранее канадский клуб прошел «Лос-Анджелес» и «Ванкувер».
«Думаю, что команда побольше обрела глубину состава.
Кен Холланд проделал отличную работу, приобретя Маттиаса Экхольма. И мне нравится, что как клуб работает со своими командами низших лиг.
«Эдмонтон» играет намного умнее в обороне. Посмотрите на броски, которые делал «Ванкувер». Думаю, что лишь в одной игре из семи «Кэнакс» бросили по воротам больше 25 раз. Внимание к деталям.
Мы постоянно об этом говорим: оборона и игра вратарей принесут вам Кубок Стэнли», – сказал лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки.
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Как по мне, Даллас остается фаворитом финала Западной конференции. Не говоря уже о финале собственно Кубка Стэнли, где Флорида/Рейнджерс также представляются командами, более сбалансированными и по игре, и по составу.
По-хорошему, вратарская бригада у Эдмонтона вообще не из числа сильных. Кэмпбел (за 5 лямов!) присел, основным стал Скиннер, да Пикар ему попку прикрывает. Ну это не те вратари, которые прям АХ, какие! И Даллас их ещё проверит по полной программе. Но системная и более-менее поставленная игра в обороне может подтащить вратарей.
Поэтому я бы тут именно на игру в обороне обратил внимание. Все привыкли, что Нефть - это про атаку. Но защита... а, возможно, ещё и какая-то схема Ноблауха выгодно отличают Нефть этого плэй-офф.
Бесспорно 👍👍👍
А победит пускай сильнейший
Хотя, когда еще Эдмонтону брать Кубок с МакДи, как не сейчас ??