Дадонов сделал передачу в 1-м матче серии с «Эдмонтоном». У него 3+4 в 14 играх в плей-офф

Евгений Дадонов сделал передачу в 1-м матче серии с «Эдмонтоном».

Форвард « » помог команде перевести первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Ойлерс» (2:3 2ОТ, 0-1) в овертайм, ассистировав на 57-й минуте.

В активе 35-летнего россиянина стало 7 (3+4) очков в 14 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Дадонов (19:25, 0:59 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.