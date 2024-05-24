Дадонов сделал передачу в 1-м матче серии с «Эдмонтоном». У него 3+4 в 14 играх в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Даллас Евгений Дадонов НХЛ Тайлер Сегин Хоккей

Евгений Дадонов сделал передачу в 1-м матче серии с «Эдмонтоном».

Форвард «Далласа» помог команде перевести первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Ойлерс» (2:3 2ОТ, 0-1) в овертайм, ассистировав Тайлеру Сегину на 57-й минуте. 

В активе 35-летнего россиянина стало 7 (3+4) очков в 14 играх в текущем плей-офф. 

Сегодня Дадонов (19:25, 0:59 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. 

2 комментария
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Важный ролевик
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Специально так отдал или просто после подставленя шайба пошла не в сторону ворот, а к Сегину 🤔
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