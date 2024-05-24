Дебур о поражении «Далласа»: «Хотели бы выигрывать все серии со счетом 4-0, но так не бывает. У меня нет беспокойства, мы лучше всех в НХЛ играем на выезде»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Питер Дебур Хоккей

Питер Дебур высказался о поражении «Далласа» в 1-й игре финала Запада.

«Старс» уступили «Эдмонтону» (2:3 2ОТ, 0-1 в серии) на своем льду. 

«В идеале мы бы хотели выиграть первый матч. И мы бы хотели всегда выигрывать серии со счетом 4-0. Но так не бывает. 

Надо двигаться дальше. Мы должны оставить эту игру в прошлом. Мы уже были в таких ситуациях («Даллас» начал с домашних поражений две предыдущие серии – с «Вегасом» и «Колорадо», прим. Sports). Мы лучше всех в НХЛ играем на выезде. У меня нет беспокойства.

Я думаю, что нам нужно выйти на новый уровень с точки зрения нашей игры, и тогда победы придут сами собой», – сказал главный тренер техасцев. 

4 комментария
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Никакой системности, судорожный навал и суета. Лучше всех выглядит Флорида!
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Ответ LOsP06GH
Никакой системности, судорожный навал и суета. Лучше всех выглядит Флорида!
Согласен. Очень солидно играют. Не мельтешат
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после поражения 4-0. Никакого беспокойства, хотели бы выигрывать кубок каждый год, но так не бывает, мы лучше всех будем играть в следующем сезоне. шутка )
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Походу Вы проиграли и вторую игру уже морально
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