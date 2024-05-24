Дебур о поражении «Далласа»: «Хотели бы выигрывать все серии со счетом 4-0, но так не бывает. У меня нет беспокойства, мы лучше всех в НХЛ играем на выезде»

Питер Дебур высказался о поражении «Далласа» в 1-й игре финала Запада.

«Старс» уступили « » (2:3 2ОТ, 0-1 в серии) на своем льду.

«В идеале мы бы хотели выиграть первый матч. И мы бы хотели всегда выигрывать серии со счетом 4-0. Но так не бывает.

Надо двигаться дальше. Мы должны оставить эту игру в прошлом. Мы уже были в таких ситуациях (« » начал с домашних поражений две предыдущие серии – с «Вегасом» и «Колорадо», прим. Sports). Мы лучше всех в играем на выезде. У меня нет беспокойства.

Я думаю, что нам нужно выйти на новый уровень с точки зрения нашей игры, и тогда победы придут сами собой», – сказал главный тренер техасцев.