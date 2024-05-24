Макдэвид о 4 минутах штрафа в овертайме 1-го матча с «Далласом»: «Время на скамейке тянулось ужасно долго. Я ненавидел каждую секунду»

Коннор Макдэвид высказался о своем удалении в овертайме 1-го матча с «Далласом».

Капитан « » получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Старс» .

Это произошло на 17-й секунде первого овертайма первого матча финала Западной конференции Кубка Стэнли (3:2 2ОТ, 1-0). «Ойлерс» сумели выстоять в меньшинстве.

«Время на скамейке штрафников тянулось ужасно долго. Я ненавидел каждую секунду. Ребята проделали потрясающую работу в меньшинстве. Они провели 4 минуты против команды с отличным большинством, и у меня не хватит слов, чтобы отдать им должное.

Проблема с тем моментом в том, что я не знал, что мне делать. У меня было ощущение, что он держит мою клюшку. Я не чувствовал, что там была игра высоко поднятой клюшкой. Наверное, мне не повезло, но я очень рад, что ребята справились с этой проблемой», – сказал Макдэвид.

Макдэвид забил на 1-й минуте 2-го овертайма и принес «Эдмонтону» победу в 1-м матче серии с «Далласом»