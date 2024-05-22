Плющев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Их право, такова обстановка. Обидно игрокам, положившим на алтарь НХЛ кровь, пот и слезы»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Даллас Билл Дэйли Сергей Бобровский Владимир Плющев Евгений Дадонов НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Советский спорт Артемий Панарин Игорь Шестеркин Хоккей

Владимир Плющев высказался о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что игрокам из России не разрешат привезти трофей в страну.

В полуфинальных сериях плей-офф сыграют Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Евгений Дадонов и Дмитрий Куликов.

«Они приняли такое решение, это их право. Оспорить его, в принципе, никто не может.

Конечно, обидно нашим игрокам, которые положили на алтарь НХЛ кровь, пот и слезы.

К сожалению, обстановка такова», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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1 комментарий
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Да наши ребята не только кровь и пот на алтарь положили (как их можно «положить»?), а вообще пожертвовали собой ради этой их НХЛ
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