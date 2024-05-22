Плющев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Их право, такова обстановка. Обидно игрокам, положившим на алтарь НХЛ кровь, пот и слезы»
Владимир Плющев высказался о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.
Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что игрокам из России не разрешат привезти трофей в страну.
В полуфинальных сериях плей-офф сыграют Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Евгений Дадонов и Дмитрий Куликов.
«Они приняли такое решение, это их право. Оспорить его, в принципе, никто не может.
Конечно, обидно нашим игрокам, которые положили на алтарь НХЛ кровь, пот и слезы.
К сожалению, обстановка такова», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.