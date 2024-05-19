Плющев о Ковальчуке: «Это не тот человек, который будет бегать по кормушкам, лишь бы играть. Он знает свой уровень, имидж. Илья принял правильное решение не играть дальше»

Владимир Плющев поделился мыслями о будущем Ильи Ковальчука.

В минувшем сезоне 41-летний нападающий играл за «Спартак».

– Ковальчук ранее сказал, что на 99% уже сыграл свой последний матч.

– Ковальчук – это не тот игрок, не тот человек, который будет бегать по кормушкам, лишь бы играть. Он знает свой уровень, имидж, авторитет. Думаю, он принял правильное решение не играть дальше.

Ярко сыграть у него не получится. А не ярко играть он не умеет и не хочет. Я прекрасно знаю Илью с 15 лет, знаю его характер. Он принял взвешенное и продуманное решение.

Очень символично, что последний сезон он провел в « », он воспитанник этого клуба. искренне хотел помочь, и, наверное, чем-то помог команде. «Спартак» играл интересно.

– В какой должности пригодились бы умения и опыт Ковальчука?

– Его опыт и умения могут пригодиться во многом. Вопрос в том, к чему он сам больше тяготеет. И в какой роли его видят руководители клубов.

У нас очень многое зависит от тех людей, которые управляют, заправляют в клубах. И не всегда их отношение зависит от того, что специалисты могут. Много личных моментов влияют, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.