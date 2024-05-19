Плющев о Гальченюке: «Амуру» будет полезен опыт хоккеиста, прошедшего НХЛ. Он идет в команду, где может применить свои силы»

Теги СКА Амур Владимир Плющев НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев высказался о переходе Алекса Гальченюка в «Амур» из СКА.

– Гальченюк – опытный игрок. «Амуру» будет полезен опыт хоккеиста, прошедшего НХЛ. В «Амуре» достаточно много молодых игроков.

Тем более, Гальченюк выбрал не какой-то топовый клуб, чтобы доигрывать, а реально идет в команду, где может применить свои силы, опыт. Гальченюк не бегает за большими контрактами и не собирается заниматься самопиаром.

– Гальченюк своей игрой в СКА оправдал ожидания?

– Переход из одной лиги в другую, причем в такой клуб, который имеет слишком много опытных игроков, всегда накладывает определенный отпечаток.

В СКА поставили вровень молодых с опытными мастерами, когда не прощали ошибок и выразительной игры. Имею в виду, что много игроков первого звена уходили в третье, четвертое звено. В таких условиях игрок не всегда может найти себя и проявить свои возможности.

Поэтому Гальченюк и выбрал Хабаровск, думаю, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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