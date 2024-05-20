Кноблаух о Макдэвиде в OHL: «Коннор был феноменален. Никогда не видел, чтобы игрок так доминировал»

Крис Кноблаух рассказал об игре Коннора Макдэвида в юниорской лиге.

Действующий главный тренер «Эдмонтона» работал в «Эри Оттерс», когда там играл Макдэвид.

В плей-офф юниорской лиги Онтарио-2014/15 форвард набрал 49 очков за 20 матчей. В полуфинальной серии против «Су Грейхаундс» он отметился 19 баллами за результативность в 6 играх.

«Мы слышали, что эта команда «Су» – лучшая в юниорском хоккее за последнее десятилетие.

Коннор был феноменален. Наша команда в целом играла хорошо, но у нас не было бы шансов, если бы не то, что сделал Коннор. Думаю, он установил рекорд по количеству очков за одну серию.

За всю свою карьеру, независимо от лиги, независимо от турнира, я никогда не видел, чтобы один игрок действовал так хорошо или доминировал, как Коннор против «Су», – сказал Крис Кноблаух.